Tarhan’dan Bakan Kurum’a Kandıra sahilleri için ‘dalgakıran’ önerisi

Geçtiğimiz hafta Kandıra’ya gerçekleştirdiği ziyarette vatandaşların sorunlarını dinleyen CHP PM Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, taleplerini de TBMM gündemine taşıdı. Kandıra’nın deniz ve ormanın buluştuğu, önemli bir turizm bölgesi olduğunu hatırlatan Tarhan, her yıl yaz aylarının gelmesiyle bölgede deniz turizminin de dikkat çeken bir şekilde yoğunlaştığını söyledi. Kandıra sahillerinde yaşanan boğulma vakaları ve sert hava koşullarında araçların zarar görmemesi için bölgeye dalgakıranların yapılması yönünde çözüm önerisini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a sundu.

“SEYREK İÇİN DE DALGAKIRAN YAPILMALI”

Tarhan geçtiğimiz hafta Kandıra’ya gerçekleştirdiği ziyarette Seyreklilerle biraraya gelmişti. Seyreklilerin sorunlarını dinleyen Tarhan, taleplerini de TBMM gündemine taşıdı. Tarhan, Seyrek’te de dalgakıran olmaması nedeniyle sık sık boğulma olaylarının yaşandığını, Karadeniz’in dalgalarından kaynaklı olarak can ve mal kayıplarının meydana geldiğini ancak bu sorunun çözümünün zor olmadığını belirterek, Palamar Burnu’ndan Seyrek Kalesi’ne kadar bir dalgakıran yapılmasının gerektiğinin altını çizdi. Tarhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un cevaplaması talebiyle TBMM Başkanlığına sunduğu önerge ile bölgede dalgakıran yapımına dair bir çalışma olup olmadığını sordu.