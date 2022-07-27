CHP Gençliği, KYK borcunun ardından diğer 5 vaadi de AKP’ye gönderdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, gençler için vaatleri arasında yer alan KYK borçlarının faizlerinin silinmesi projesini AKP’nin hayata geçirmesi üzerine ‘Teşekkürler Kılıçdaroğlu’hastagıyla gündem olan CHP’den 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması geldi. CHP’li gençler tarafından parti programı ve gençler için seçim vaatlerinin olduğu kitapçıklar AKP’nin tüm il başkanlıklarına kargolandı.

EŞ ZAMANLI

CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılarda diğer il başkanları gibi önceki günsaat 12:00’de il binasında gençlerle bir araya gelerek basın açıklamasını gerçekleştirdi. Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Caner Arduç’unda katıldığı açıklamada Karakadılar yeni atanan AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan’ada bir hediye gönderdi.

“VAATLERİMİZİ OKUYARAK BAŞLA”

CHP parti programı ve gençler için olan 6 vaatli broşürü kargo ile AKP İl Binasına gönderen CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar,“131’incigünün sonunda ataması yapılan AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan’a ufak bir hediye gönderiyoruz. Göreve başladığında ilk olarak partimizin programını incelemesini ve Genel Başkanımızın gençler için verdiği 6 vaadi okumasını tavsiye ediyoruz. Parti programımız ve 6 vaadimizi en kısa sürede sizlere ulaştıracağız. Şimdiden iyi okumalar dileriz” dedi.

“KILIÇDAROĞLU SÖYLER, AKP YAPMAK ZORUNDA KALIR”

Açıklamayı okuyan Karakadılar, “Toplumun tüm kesimlerinin sesini, Milletin Sesi’ni büyüten Genel Başkanımız, Türkiye siyasetine yeni bir slogan armağan etmiştir: ‘Kemal Kılıçdaroğlu söyler, AK Parti yapmak zorunda kalır’. KYK borçlarının sıfır faizle yapılandırılması, faizsiz ve taksitli geri ödeme sürecinin işe başladıktan sonra uygulamaya konulması Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu memleketin evlatlarına, gençlere 6 vaadinden biriydi aynı zamanda” dedi.Devamında AKP’ye seslenen Karakadılar, partinin diğer 5 vaadini sıraladı.

DİĞER 5 VAADİ SIRALADI

1- Aile destekleri sigortasından faydalanan ailelerin çocuklarına kamuya personel alımlarında pozitif ayrımcılık yapılacak, mülakat kaldırılacak, zorunlu hallerde kamera kaydıyla mülakat olacak. Torpile kökten son verilecek. Yerel yönetimler de dahil kamuda ilana çıkılan her pozisyon için şeffaf kurallarla işe alım yapılacak.

2- Gençlerin ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımlarında ÖTV sıfırlanacak. İlk internet aboneliklerinden vergi alınmayacak ve indirimli paketlere ulaşmaları sağlanacak.

3- Üniversiteye kayıt yaptıran 18 yaş üstü her gence kültür sanat etkinliklerinde kullanabileceği bin TL bakiyeli kart ya da mobil uygulama tanımlanacak. Bu kart veya mobil uygulama, finansal teknoloji ürünü olacak.

4- Gençlerden pasaport çıkarma işlemi ya da yurtdışına çıkış harcı alınmayacak.

5- Gençlerin alacağı ilk sıfır otomobilde ÖTV sıfırlanacak.

“VAKTİNİZ TÜKENİYOR”

“Yolun sonu görünüyor, vaktiniz tükeniyor”diyen Karakadılar, “Biz iktidara geldiğimizde gençlerin sorunlarını çözecek, vaatlerimizi yerine getireceğiz. Biz göreve gelene kadarki kısa süreyi iyi değerlendirmenizi umut ediyor, gösterdiğimiz yolda atacağınız her adımın bu milletin yararına olacağını ve kısa süre sonra iktidara gelecek olan bizlerin de işini kolaylaştıracağını belirterek şimdiden teşekkür ediyoruz. Önce sizi göndereceğiz, sonra torpil sistemini bitireceğiz” şeklinde açıklamalarda bulundu.