Çakır: Dinlediklerimiz yüreğimizi yakıyor

Saha çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Gelecek Partisi Kocaeli’nin son durağı Derince oldu. Önceki gün İzmit’te gerçekleştirilen esnaf ziyaretleri sonrası dün Derince’deki vatandaşlarla bir araya gelen Gelecek Partililer, gördükleri ilgiden son derece memnun olduklarını ifade ettiler.İl Başkanı Serap Çakır’a, Derince İlçe Başkanı İrfan Özyolcu ile teşkilat mensupları da eşlik ettiler.Bir yandan partinin ülke çapında başlattığı ‘Geçim İçin Seçim’ imza kampanyasıDerince ile devametti.

“TÜM VATANDAŞLAR SANDIĞI BEKLİYOR”

“Gördüğümüz ilgiden ne kadar memnunsak, dinlediğimiz şikayetlerden de o kadar muzdaribiz. Dinlediklerimiz yüreğimizi yakıyor” diyen Başkan Çakır, “Bütün vatandaşlarımız hayat pahalılığından ve geçim sıkıntısından şikayetçi. Tüm vatandaşlarımız bir an önce sandığın önlerine getirilmesini bekliyor” dedi.

“BU, OLSA OLSA SOYGUNDUR”

Derince İlçe Başkanı İrfan Özyolcu ise, “Esnafımız sattığı malı yerine koyamaz hale gelmiş. Vatandaşlarımız çocuklarıyla gezmeye dahi gitmeye korkuyor. İnsanlar evlerinde bir odanın ışığını yakmadan işlerini halletmeye çalışıyorlar. Buna kriz denemez bu olsa olsa soygundur. Bugün Derince’de bir kez daha gördük ki; Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun da sürekli olarak dile getirdiği gibi tek çare seçimdir” dedi.

100 KİŞİ ÜYE OLDU

Öte yandan Derince’nin en işlek caddesi olan Denizciler Caddesi’ne Gelecek Partisi Derince İlçe Başkanlığı tarafından kurulan üye kayıt standına da vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi. İl Başkanı Serap Çakır, yaklaşık 2 saat içinde 100 civarı üye formu doldurulduğunu belirtti.