YRP’li Yıldız, Başkan Çiftçi ile görüştü

Yeniden Refah Partisi Çayırova İlçe Başkanı Adem Yıldız, ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. İlçe ziyaretleri kapsamında 2.durağı Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi olan İlçe Başkanı Adem Yıldız, makamında Çiftçi ile buluştu. İlçe başkan yardımcıları ile gerçekleştirdiği ziyarette Başkan Çiftçi ile görüşen İlçe Başkanı Adem Yıldız, sohbet havasında gerçekleşen görüşmede geleceğin Çayırovası’ndan bahsetti.

DAVAM KİTABINI HEDİYE ETTİ

Çayırova halkının istek ve taleplerini de dile getiren Yıldız, geçmişte milli görüş belediyeciliğinin yaptığı projeleri de dile getirdi. Ziyaret sonrasında Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın ‘’Davam’’ kitabını Başkan Çiftçi’ye hediye eden Adem Yıldız, misafirperverliklerinden ötürü belediye başkanı Çiftçi’ye teşekkürlerini iletti.