YRP’li Yıldız, Başkan Çiftçi ile görüştü

Yeniden Refah Partisi Çayırova İlçe Başkanı Adem Yıldız, ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. İlçe ziyaretleri kapsamında 2.durağı Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi olan İlçe Başkanı Adem Yıldız, makamında Çiftçi ile buluştu. İlçe başkan yardımcıları ile gerçekleştirdiği ziyarette Başkan Çiftçi ile görüşen İlçe Başkanı Adem Yıldız, sohbet havasında gerçekleşen görüşmede geleceğin Çayırovası’ndan bahsetti.
DAVAM KİTABINI HEDİYE ETTİ
Çayırova halkının istek ve taleplerini de dile getiren Yıldız, geçmişte milli görüş belediyeciliğinin yaptığı projeleri de dile getirdi. Ziyaret sonrasında Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın ‘’Davam’’ kitabını Başkan Çiftçi’ye hediye eden Adem Yıldız, misafirperverliklerinden ötürü belediye başkanı Çiftçi’ye teşekkürlerini iletti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.