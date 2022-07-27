27 Tem 2022 - 14:34- Gündem G: 27 Tem 2022 - 14:35

Ramada Plaza İzmit 10. yılını kutladı

İzmit Yahyakaptan’da bulunan Ramada Plaza By Wyndham İzmit, 10. yılını otelde düzenlenen bir kokteyl ile kutladı.
Ramada Plaza İzmit 10. yılını kutladı mask
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Kutlama organizasyonunda otel sahibi ve yönetim kurulu başkanı Kemalettin Akkurt, kardeşi İlhan Akkurt, Otel Genel Müdürü Cengiz Caner, ödüllü şef Naif Bağı, yöneticileri ve otel çalışanları katıldı. Törende bir konuşma yapan yönetim kurulu başkanı Kemalettin Akkurt; yöneticilerve çalışanlarla birlikte 10. Yılımızı kutlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, ilk günden beri otelde hizmet veren 17 personele teşekkürplaketi takdim etti. Plaket töreni sonrası personel ödüllü şef Naif Bağı’nın yaptığı birbirinden güzel ikramlar eşliğinde sohbet etti.

10 YIL PLAKETİ ALAN İSİMLER

Cengiz Caner

Naif Bağı

Nergis Gönel

Hülya Doğan

Betül Kayacık

Mehmet Selek

Daşuriye Çelik

Zafer Türker

Hasan Akdeniz

Kemal Demirtaş

Havva Candan İnem

Rahmi Akyol

Mehmet Özyurt

Metin Karalar

Murat Öktem

Çiğdem Gündüz

Seda Kurt.

# bir, başkanı

27 Tem 2022 - 14:34 - Gündem

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