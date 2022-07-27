Ramada Plaza İzmit 10. yılını kutladı

Kutlama organizasyonunda otel sahibi ve yönetim kurulu başkanı Kemalettin Akkurt, kardeşi İlhan Akkurt, Otel Genel Müdürü Cengiz Caner, ödüllü şef Naif Bağı, yöneticileri ve otel çalışanları katıldı. Törende bir konuşma yapan yönetim kurulu başkanı Kemalettin Akkurt; yöneticilerve çalışanlarla birlikte 10. Yılımızı kutlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, ilk günden beri otelde hizmet veren 17 personele teşekkürplaketi takdim etti. Plaket töreni sonrası personel ödüllü şef Naif Bağı’nın yaptığı birbirinden güzel ikramlar eşliğinde sohbet etti.
10 YIL PLAKETİ ALAN İSİMLER
Cengiz Caner
Naif Bağı
Nergis Gönel
Hülya Doğan
Betül Kayacık
Mehmet Selek
Daşuriye Çelik
Zafer Türker
Hasan Akdeniz
Kemal Demirtaş
Havva Candan İnem
Rahmi Akyol
Mehmet Özyurt
Metin Karalar
Murat Öktem
Çiğdem Gündüz
Seda Kurt.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.