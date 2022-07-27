İzmit Belediyesi’nin yıldız güreşçileri yine zirvede

İzmit Belediyesi Güreş Takımı, 16. Kartepe Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri ve Düzce Akçakoca Dağköy Yağlı Güreşleri’nden madalyalarla ayrıldı
DÜZCE’DEN ÖZGÜR GÜREŞEN GEÇTİ
İzmit’in ata sporu temsilcisi İzmit Belediyespor Güreş Takımı, elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. İzmit ekibi son olarak; Düzce ve ardından Kartepe’de er meydanına çıktı. Düzce Akçakoca Dağköy Yağlı Güreşleri’ne katılan güreşçilerden Destek Küçük kategorisinde Özgür Güreşen birinci oldu. Yine aynı kategoride güreşen Berkay Ok ise üçüncü sırada yer aldı.
KARTEPE’DE FIRTINA GİBİ ESTİLER
Düzce’nin ardından 23 Temmuz günü Kartepe’de düzenlenen Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri’nde boy gösteren İzmitli güreşçiler, iki birincilik ve bir de üçüncülük elde etti. Teşvik 2 kategorisinde Mustafa Ekin ve Küçük Orta Büyük kategorisinde Furkan Güler, rakiplerini tek tek mağlup ederek zirvede yer aldılar. Ayak Boyunda mücadeleleri ile alkış toplayan Enes Portakal da üçüncü olarak kürsüde kendisine yer buldu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.