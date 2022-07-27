İzmit Belediyesi’nin yıldız güreşçileri yine zirvede

İzmit Belediyesi Güreş Takımı, 16. Kartepe Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri ve Düzce Akçakoca Dağköy Yağlı Güreşleri’nden madalyalarla ayrıldı

DÜZCE’DEN ÖZGÜR GÜREŞEN GEÇTİ

İzmit’in ata sporu temsilcisi İzmit Belediyespor Güreş Takımı, elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. İzmit ekibi son olarak; Düzce ve ardından Kartepe’de er meydanına çıktı. Düzce Akçakoca Dağköy Yağlı Güreşleri’ne katılan güreşçilerden Destek Küçük kategorisinde Özgür Güreşen birinci oldu. Yine aynı kategoride güreşen Berkay Ok ise üçüncü sırada yer aldı.

KARTEPE’DE FIRTINA GİBİ ESTİLER

Düzce’nin ardından 23 Temmuz günü Kartepe’de düzenlenen Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri’nde boy gösteren İzmitli güreşçiler, iki birincilik ve bir de üçüncülük elde etti. Teşvik 2 kategorisinde Mustafa Ekin ve Küçük Orta Büyük kategorisinde Furkan Güler, rakiplerini tek tek mağlup ederek zirvede yer aldılar. Ayak Boyunda mücadeleleri ile alkış toplayan Enes Portakal da üçüncü olarak kürsüde kendisine yer buldu.