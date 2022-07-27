2022 Kocaeli Rallisi ileri bir tarihe ertelendi!

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın dördüncü ayağına ev sahipliği yapması planlanan Kocaeli Rallisi, 30-31 Temmuz tarihleri için planlanmıştı. Ancak valilik tarafından alınan son kararlar nedeniyle rallinin ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. Oğuz Gürsel 2022 TOSFED Ralli Kupası’nda İzmitli Pilot Hakan Gürel ve Co Pilot Çağatay Kolaylık liderliğini sürdürüyor. İkinci sırada 41.5 puanla Levent Sapçılar, 33.5 puanla Erdem İlbaylı takip ediyor.
VALİLİK KARARI İLE
TOSFED'den yapılan kısa açıklamada şu sözlere yer verildi: "Kocaeli Valiliği`nin 22.07.2022 tarihli ve E-41387654-115.99-1889945 sayılı yazısı ile "Hava sıcaklıkları, nem ve rüzgâr verilerine göre yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre orman yangını riskinin yüksek olması Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce değerlendirilerek orman alanlarına girişin 31.08.2022 tarihine kadar yasaklandığı" bildirilmiştir.
ORMAN ALAN İÇİNDE YASAK VAR
30-31 Temmuz 2022 tarihlerinde Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) Kulübü tarafından organize edilecek olan Shell Helix Türkiye Ralli Şampiyonası 4. Ayak yarışması Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 39. Kocaeli Rallisi' nin yasaklanan orman alanlarının içerisinde gerçekleştirilmesini nedeniyle, ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir."
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.