2022 Kocaeli Rallisi ileri bir tarihe ertelendi!

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın dördüncü ayağına ev sahipliği yapması planlanan Kocaeli Rallisi, 30-31 Temmuz tarihleri için planlanmıştı. Ancak valilik tarafından alınan son kararlar nedeniyle rallinin ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. Oğuz Gürsel 2022 TOSFED Ralli Kupası’nda İzmitli Pilot Hakan Gürel ve Co Pilot Çağatay Kolaylık liderliğini sürdürüyor. İkinci sırada 41.5 puanla Levent Sapçılar, 33.5 puanla Erdem İlbaylı takip ediyor.

VALİLİK KARARI İLE

TOSFED'den yapılan kısa açıklamada şu sözlere yer verildi: "Kocaeli Valiliği`nin 22.07.2022 tarihli ve E-41387654-115.99-1889945 sayılı yazısı ile "Hava sıcaklıkları, nem ve rüzgâr verilerine göre yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre orman yangını riskinin yüksek olması Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce değerlendirilerek orman alanlarına girişin 31.08.2022 tarihine kadar yasaklandığı" bildirilmiştir.

ORMAN ALAN İÇİNDE YASAK VAR

30-31 Temmuz 2022 tarihlerinde Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) Kulübü tarafından organize edilecek olan Shell Helix Türkiye Ralli Şampiyonası 4. Ayak yarışması Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 39. Kocaeli Rallisi' nin yasaklanan orman alanlarının içerisinde gerçekleştirilmesini nedeniyle, ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir."