Kocaelispor’da Kolovos’un da sözleşmesi feshedildi

İyi Olmus - İyi olmuş oynamayan oynatamayacagimiz futbolcuyu gerekirse bedava gerekirse üstüne para verelim gönderelim. Çünkü oyuncuların yıllık ücretleri çok çok pahalı..yedekte tutmak iyi oynar mı diye beklemek ilerde lazım olur demek çok yanlış olur. Oynayan oynasin oynamayani hemen gönderelim. Bu arada 2 yıl 3 yıl 5 yıl gibi anlaşmaların kocaelispora bir fayda getirmediği tekrar tekrar takımı zarara soktuğunu gördük artık 1 yıldan fazla süreli anlasma olmasin