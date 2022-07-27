TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor’da takımda kalan son yabancı futbolcu Dimitris Kolovos ile de yollar ayrıldı. 29 yaşındaki Yunan yıldız, takıma geçtiğimiz sezon devre arasında katılmıştı. 14 kez yeşil-siyahlı formayı terleten Kolovos, 14 maçta 2 gollük katkı sağlamıştı. Kısa sürede taraftarın sevgilisi olan Yunan orta saha oyuncusu, sezon başından beri Körfez Brunga Tesisleri’nde kalıyordu. Kocaelispor’un 2. Lig statüsü gereği yabancı oyuncu bulunduramamasından dolayı yollar ayrılmak zorunda kaldı. Kolovos ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedildi.
27 Tem 2022 - 16:38- Spor Güncelleme: 27 Tem 2022 - 16:40
Kocaelispor’da Kolovos’un da sözleşmesi feshedildi
Kocaelispor’da Dimitris Kolovos’un sözleşmesi feshedildi. Yeşil-siyahlıların kadrosunda yabancı futbolcu kalmadı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İyi Olmus - İyi olmuş oynamayan oynatamayacagimiz futbolcuyu gerekirse bedava gerekirse üstüne para verelim gönderelim. Çünkü oyuncuların yıllık ücretleri çok çok pahalı..yedekte tutmak iyi oynar mı diye beklemek ilerde lazım olur demek çok yanlış olur. Oynayan oynasin oynamayani hemen gönderelim. Bu arada 2 yıl 3 yıl 5 yıl gibi anlaşmaların kocaelispora bir fayda getirmediği tekrar tekrar takımı zarara soktuğunu gördük artık 1 yıldan fazla süreli anlasma olmasin
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.