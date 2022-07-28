Halterciler, Türkiye Şampiyonasından madalyalarla döndü

42 ilden toplam 320 sporcunun katıldığı şampiyona Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Nur Tatar Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübünün başarılı haltercileri, şampiyonadan bir altın ve iki gümüş madalyayla ayrıldı.
1 ALTIN VE 2 GÜMÜŞ
Türkiye Ferdi Gençler ve U 23 Halter Şampiyonasında Büyükşehir Kağıtspor adına mücadele eden Berfin Altun U23 64 kilogramda altın madalyanın sahibi olarak kürsünün en üst basamağında yer aldı. 49 kilogramda Hasret Bozyıl ve Gençler 55 kilogramda Aydanur Mert ise gümüş madalya kazanarak şampiyonayı tamamladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.