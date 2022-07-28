28 Tem 2022 - 10:22- Spor G: 28 Tem 2022 - 10:23

Halterciler, Türkiye Şampiyonasından madalyalarla döndü

Türkiye Halter Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Ferdi Gençler ve U 23 Halter Şampiyonası, Van’da yapıldı. Şampiyonaya katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un sporcuları turnuvadan madalyalarla döndü.
Halterciler, Türkiye Şampiyonasından madalyalarla döndü mask
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42 ilden toplam 320 sporcunun katıldığı şampiyona Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Nur Tatar Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübünün başarılı haltercileri, şampiyonadan bir altın ve iki gümüş madalyayla ayrıldı.

1 ALTIN VE 2 GÜMÜŞ

Türkiye Ferdi Gençler ve U 23 Halter Şampiyonasında Büyükşehir Kağıtspor adına mücadele eden Berfin Altun U23 64 kilogramda altın madalyanın sahibi olarak kürsünün en üst basamağında yer aldı. 49 kilogramda Hasret Bozyıl ve Gençler 55 kilogramda Aydanur Mert ise gümüş madalya kazanarak şampiyonayı tamamladı.

 
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28 Tem 2022 - 10:22 - Spor

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