Bunaltıcı sıcaklar günlerce sürecek

Türkiye yoğun sıcak hava dalgasının etkisi altında günler yaşıyor. Meteoroloji’nin yayınladığı verilere göre yurdu etkileyen sıcaklar ağustos ayının ilk günlerinde de sürecek. Gelecek hafta sonundan itibaren yerel yağışlar aralıklarla kendini gösterecek.

RÜZGAR YER YER KUVVETLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40–60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.