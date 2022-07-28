Kocaeli İl, Başiskele İlçe, Rahmiye Mahalle/Köy, 160 Ada, 12 Parsel sayılı taşınmaz tapuda Tarla vasfındadır. Nazım imar planında konut alanı ve imar yolunda kalmaktadır. Parsel üzerinde herhangi bir yapı yada kültür ağacı bulunmamaktadır. Yola cephesi bulunmaktadır. Söz konusu taşınmazda eğim bulunmamaktadır. Taşınmaz ana cadde üzerinde bulunmakta olup etrafında yoğun yapılaşma mevcuttur. Söz konusu parsel kadastral parseldir.
28 Tem 2022 - 10:34- Gündem Güncelleme: 28 Tem 2022 - 10:37
Başiskele'de 946 m² arsa mahkemeden satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Başiskele'de 946 m² arsa mahkemeden satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.