28 Tem 2022 - 10:34- Gündem G: 28 Tem 2022 - 10:37

Başiskele'de 946 m² arsa mahkemeden satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Başiskele'de 946 m² arsa mahkemeden satılık
Başiskele'de 946 m² arsa mahkemeden satılık mask

Kocaeli İl, Başiskele İlçe, Rahmiye Mahalle/Köy, 160 Ada, 12 Parsel sayılı taşınmaz tapuda Tarla vasfındadır. Nazım imar planında konut alanı ve imar yolunda kalmaktadır. Parsel üzerinde herhangi bir yapı yada kültür ağacı bulunmamaktadır. Yola cephesi bulunmaktadır. Söz konusu taşınmazda eğim bulunmamaktadır. Taşınmaz ana cadde üzerinde bulunmakta olup etrafında yoğun yapılaşma mevcuttur. Söz konusu parsel kadastral parseldir.

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# bir, Başiskele

28 Tem 2022 - 10:34 - Gündem

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