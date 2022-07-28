28 Tem 2022 - 10:36- Gündem G: 28 Tem 2022 - 10:38

Dilovası'nda 2311 m² tarla mahkemeden satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Dilovası'nda 2311 m² tarla mahkemeden satılık

28 Tem 2022 - 10:36 - Gündem

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