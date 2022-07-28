Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Köseler Mahallesi 235 Ada, 2 Parsel sayılı tarla vasıflı taşınmaz. Yüzölçümü : 2.311,95 m2 İmar Durumu : Dilovası Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün 24/05/2022 tarih ve 12705 sayılı yazıları ile 1/25000 ölçekle revizyon nazım imar planında orman alanında kalmaktadır.
28 Tem 2022 - 10:36- Gündem Güncelleme: 28 Tem 2022 - 10:38
Dilovası'nda 2311 m² tarla mahkemeden satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Dilovası'nda 2311 m² tarla mahkemeden satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.