28 Tem 2022 - 17:00- Spor G: 28 Tem 2022 - 11:12

Belediye Derincespor, Kocaelispor’un gençlerini kiralamak istiyor

Erdem ÖVÜÇ
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Belediye Derincespor, Kocaelispor’un gençlerini kiralamak istiyor mask
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3. Lig 1. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor’da dış çalışmaları devam ediyor. Kadrosuna Gümüşhane Kelkit’ten santrfor Tufan Deniz Gelen ve Kırıkkale Büyük Anadolu’dan kaleci İlker Günay’ı katan sarı lacivertliler, Kocaelispor’un yetenekli gençleri ile ilgileniyor.

FIRAT GÜL’Ü BEKLİYORLAR

Geçen sezon da Derince’nin talip olduğu ancak Vanspor’a kiralanan santrfor İsa Nalbant’ın yanı sıra, geçen sezonu 68 Aksaray’da geçen orta saha oyuncusu Furkan Gedik, Elit U-19’un dikkat çeken kanat forveti Berat Kartal, orta saha oyuncuları Anıl Emre Yılmaz ve Ümitcan Ekşi, Derince ekibi tarafından sıkı takip altında. Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül’ün raporu doğrultusunda hareket edecek Derince ekibi bu isimlerin 1 ve ya birkaçını kadrosuna katmak için Kocaelispor Kulübü’ne resmi girişimde bulunacak.
# ile, tarafından, Kocaelispor

28 Tem 2022 - 17:00 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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