28 Tem 2022 - 11:12- Spor G: 28 Tem 2022 - 11:13

Fatih Kurtoğlu: Belki en iyi takım değiliz ancak en çok koşan biz olacağız

Ali KÖKSAL
Ali KÖKSAL Tüm Haberleri
Fatih Kurtoğlu: Belki en iyi takım değiliz ancak en çok koşan biz olacağız mask

Yuvacıkspor Teknik Direktörü Fatih Kurtoğlu yeni sezon öncesi ilk röportajını gazetemize verdi. Kurtoğlu, koşan, dinamik, planı olan bir takım olmaya devam edeceklerini ifade etti.

MODERN FUTBOL OYNAYACAĞIZ

Keyif veren futbol oynayacaklarını ifade eden Kurtoğlu şu şekilde konuştu: Yeni sezonda önceliğimiz her zaman olduğu gibi centilmenlik içerisinde mücadele etmek. Sezona sağlıklı bir şekilde başlayıp, sağlıklı bir şekilde bitiririz inşallah. Yuvacıkspor olarak amacımız sezon boyunca modern futbol oynayıp, herkesin sevdiği, keyif aldığı bir takım olmak.

MAÇ İÇİNDE SİSTEM DEĞİŞİKLİKLERİMİZ OLACAK

Sanırım bu ligin yine en genç takımı olacağız. Belki en iyi takımı değiliz, ama ligin en çok koşan, dinamik, coşkuyla oynayan, aynı zamanda plana sahip, topa sahip olan, önde baskı kuran, tek bir sisteme ve dizilişe bağlı kalmayarak rakibe ve gidişata göre birkaç sistemi oynayabilecek oyuncuları tercih ettik.

SORUMULULUK ALACAK FUTBOLCULARIMIZ VAR

Genelde çift santrfor oynayan bir takım olacağız. Geriden oyun kurarak geçişleri çabuk yapan, sorumluluk alan cesur, yenilikçi bir takım olmayı ve bu sezon, geçen sezona göre seviyemizi daha da yukarıya taşımayı istiyoruz. Gayret bizden, tefekkür bizden, muvaffakiyet yüceler yücesi Allah’tan. Yeni sezon herkese hayırlar getirsin inşallah.

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28 Tem 2022 - 11:12 - Spor

Muhabir  Ali Köksal

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