Fatih Kurtoğlu: Belki en iyi takım değiliz ancak en çok koşan biz olacağız

Yuvacıkspor Teknik Direktörü Fatih Kurtoğlu yeni sezon öncesi ilk röportajını gazetemize verdi. Kurtoğlu, koşan, dinamik, planı olan bir takım olmaya devam edeceklerini ifade etti.
MODERN FUTBOL OYNAYACAĞIZ
Keyif veren futbol oynayacaklarını ifade eden Kurtoğlu şu şekilde konuştu: Yeni sezonda önceliğimiz her zaman olduğu gibi centilmenlik içerisinde mücadele etmek. Sezona sağlıklı bir şekilde başlayıp, sağlıklı bir şekilde bitiririz inşallah. Yuvacıkspor olarak amacımız sezon boyunca modern futbol oynayıp, herkesin sevdiği, keyif aldığı bir takım olmak.
MAÇ İÇİNDE SİSTEM DEĞİŞİKLİKLERİMİZ OLACAK
Sanırım bu ligin yine en genç takımı olacağız. Belki en iyi takımı değiliz, ama ligin en çok koşan, dinamik, coşkuyla oynayan, aynı zamanda plana sahip, topa sahip olan, önde baskı kuran, tek bir sisteme ve dizilişe bağlı kalmayarak rakibe ve gidişata göre birkaç sistemi oynayabilecek oyuncuları tercih ettik.
SORUMULULUK ALACAK FUTBOLCULARIMIZ VAR
Genelde çift santrfor oynayan bir takım olacağız. Geriden oyun kurarak geçişleri çabuk yapan, sorumluluk alan cesur, yenilikçi bir takım olmayı ve bu sezon, geçen sezona göre seviyemizi daha da yukarıya taşımayı istiyoruz. Gayret bizden, tefekkür bizden, muvaffakiyet yüceler yücesi Allah’tan. Yeni sezon herkese hayırlar getirsin inşallah.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.