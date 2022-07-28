Büyükşehir Zabıtası para dolu çantayı sahibine ulaştırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Kandıra Kumcağız plajında buldukları çantayı sahibine teslim etti. Kocaeli’nin yaz turizminde gözde ilçesi Kandıra, her gün binlerce vatandaşı ağırlıyor. Vatandaşların huzurunu korumak için sahillerde görev yapan Büyükşehir’in Zabıta ve Güvenlik ekipleri, kaybolan eşyaları da sahiplerine ulaştırıyor.
ÇANTA SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Güvenlik ekipleri Kandıra Kumcağız plajında devriye gezerken bir çanta buldu. İçerisinde yüklü miktarda dolar, Türk Lirası ve kimlikler bulunan çantanın sahibi araştırıldı. Ekipler kısa sürede sahibine ulaşarak, çantayı tutanakla teslim etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.