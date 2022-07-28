Büyükşehir Zabıtası para dolu çantayı sahibine ulaştırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Kandıra Kumcağız plajında buldukları çantayı sahibine teslim etti. Kocaeli’nin yaz turizminde gözde ilçesi Kandıra, her gün binlerce vatandaşı ağırlıyor. Vatandaşların huzurunu korumak için sahillerde görev yapan Büyükşehir’in Zabıta ve Güvenlik ekipleri, kaybolan eşyaları da sahiplerine ulaştırıyor.

ÇANTA SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Güvenlik ekipleri Kandıra Kumcağız plajında devriye gezerken bir çanta buldu. İçerisinde yüklü miktarda dolar, Türk Lirası ve kimlikler bulunan çantanın sahibi araştırıldı. Ekipler kısa sürede sahibine ulaşarak, çantayı tutanakla teslim etti.