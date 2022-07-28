28 Tem 2022 - 11:12- Gündem G: 28 Tem 2022 - 11:14

Büyükşehir Zabıtası para dolu çantayı sahibine ulaştırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Güvenlik ekipleri, devriye sırasında buldukları para dolu çantayı sahibine ulaştırdı
Büyükşehir Zabıtası para dolu çantayı sahibine ulaştırdı mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Kandıra Kumcağız plajında buldukları çantayı sahibine teslim etti. Kocaeli’nin yaz turizminde gözde ilçesi Kandıra, her gün binlerce vatandaşı ağırlıyor. Vatandaşların huzurunu korumak için sahillerde görev yapan Büyükşehir’in Zabıta ve Güvenlik ekipleri, kaybolan eşyaları da sahiplerine ulaştırıyor.

ÇANTA SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Güvenlik ekipleri Kandıra Kumcağız plajında devriye gezerken bir çanta buldu. İçerisinde yüklü miktarda dolar, Türk Lirası ve kimlikler bulunan çantanın sahibi araştırıldı. Ekipler kısa sürede sahibine ulaşarak, çantayı tutanakla teslim etti.
# bir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

28 Tem 2022 - 11:12 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.937.758 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Dilovası'nda 2311 m² tarla mahkemeden satılık mask
Dilovası'nda 2311 m² tarla mahkemeden satılık
Başiskele'de 946 m² arsa mahkemeden satılık mask
Başiskele'de 946 m² arsa mahkemeden satılık
İşyeri ölçüm ve analiz hizmeti alınacak mask
İşyeri ölçüm ve analiz hizmeti alınacak
Sepaş Enerji’nin desteklediği sporcu, 6 altın ve 1 gümüş madalyanın sahibi oldu mask
Sepaş Enerji’nin desteklediği sporcu, 6 altın ve 1 gümüş madalyanın sahibi oldu
SEDAŞ, yetkili elektrikçileri bilgilendirmeye devam ediyor mask
SEDAŞ, yetkili elektrikçileri bilgilendirmeye devam ediyor
Bizim Köy Doğa Yürüyüşü Üçgaziler Köyü’nde devam edecek mask
Bizim Köy Doğa Yürüyüşü Üçgaziler Köyü’nde devam edecek
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL