Işıl Bozca mutlu ve gururlu

Kocaeli Yüzme Kulübü Başkanı Işıl Bozca, uluslar arası derecelerin kendilerine büyük bir gurur yaşattığını ifade etti.

POLONYA’DAN AVRUPA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ GELDİ

Polonya’da düzenlenen Modern Pentatlon U17 – U19 Avrupa şampiyonası geçtiğimiz günlerde sona erdi. Krakow kentinde düzenlenen Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası’na katılan Kocaeli Yüzme Spor Kulübü sporcusu Ege Önder ile partneri Bursa’dan Eda Özrodop, karışık bayrak yarışında Avrupa üçüncüsü olarak ülkemiz adına sevindirici bir dereceye imza attılar.

AİLELER FARKLI BRANŞLARA EĞİLİYOR

Şampiyona sonrası görüşlerini aldığımız Kocaeli Yüzme Kulübü başkanı Işıl Bozca, son yıllarda özellikle Modern pentatlon branşına ilginin arttığına dikkat çekti ve pandemi sonrası ailelerin farklı dallara yöneldiğinin altını çizdi. Polonya’daki üçüncülük ile ilgili de açıklamalarda bulunan başkan Bozca “Özellikle sporcularımıza, teknik heyetimize, sporcu velilerimize teşekkür ediyorum. Ahmet Ege’miz 2 yıl önce Avrupa şampiyonu oldu, şimdi ise partneri Eda Özrodop ile Avrupa üçüncülüğünü elde etti. Alınlarından öpüyorum.

EN GÜVENİLİR ADRESİZ

Biz büyük bir aileyiz, her geçen gün büyümeye de devam ediyoruz. Bu başarıların altında yatan ilk unsur birlik, beraberlik ve birbirimize olan güvendir. Su sporları için en güvenilir ve doğru adres olmaya devam edeceğiz. Milli Takım Antrenörümüz Sabri Bozca ve Naci Karakuş gibi özel yüzme antrenörlerimizle daha çok başarılara imza atacağımıza, hem Kocaeli’mizi hem de ülkemizi gururlandırmaya devam edeceğiz.