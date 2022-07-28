Yuvacıkspor sağlam GELİYOR!

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Yuvacıkspor sezonu açtı. Başiskele’nin siyah beyazlı temsilcisinde hedef geçen sezon olduğu gibi centilmence mücadele etmek ve en başarılı Kocaeli takımlarından birisi olmak
GEÇEN SEZON ÇOK İYİ İŞLER ÇIKARDILAR
Geride bıraktığımız sezon otoriteleri adeta duvara toslatan Yuvacıkspor, BAL 7. Bölge 2. Grup’ta en başarılı Kocaeli takımı oldu ve baraj maçı oynamadan ligde rahat bir şekilde tutundu. Engin Özkaraaslan’ın başkanlığını, Fatih Kurtoğlu’nun da teknik direktörlük yaptığı Yuvacıkspor’da transferler tüm hızı ile devam ederken, takım sahaya da indi.
KURA İSTEYECEKLER
Geçtiğimiz yılki kadronun önemli bir kısmını koruyan, yeni sezon için de etkili futbolcuları bünyesine kadar Yuvacıkspor’da hedef centilmence mücadele etmek ve en başarılı Kocaeli takımlarından birisi olmak. Grup belirleme aşamasında geçen sezonki gibi kura isteyecek olan Yuvacık ekibi iç saha ya da dış saha ayırt etmeden var olan sistemli oyunu bu yıl da sahaya yansıtmak için mücadele edecek.
İKİNCİ İMZA TÖRENİ DE TAMAM
İlk toplu imza töreninin ardından ikinci imzalar da atıldı. Takım son olarak 1999 doğumlu Abdurrahman Kurtoğlu’nu, savunma oyuncusu Batuhan Akıntürk’ü, orta saha oyuncuları Gökalp Çakan ve Oğulcan Demir’i ve başarılı kaleci Serdar Bozat’ı renklerine bağladı. 21 kişilik kadroda fark yaratan futbolcuların olması dikkatlerden kaçmazken, Yuvacıkspor’un bu sezon da çok can yakacağına kesin gözü ile bakılıyor.
BU SEZON ANLAŞILAN FUTBOLCULAR VE FORMA NUMARALARI
1- Serdar Bozat
5 - Bedirhan Bahar
6 - Abdurrahman Kurtoğlu
7 - Kerem Yıldırım (Sarı)
8 - Gökalp Çakan
10 – Muhammed Tanrıverdi
17 - Oğulcan Demir
20 - Ahmet Tokmak
29 - Batuhan Akıntürk
36 - Ömer Güncü
41 - Şükrü Can Güneş
52 - Tevrat Ataş
54 – Serdar Kara
61 - Anıl Kabil
78 - Metincan Eker
94 - Ahmet Demirbaş
96 - Fatih Molla
97- Onur Cebeci
98 - Berat Güneş
99 - Erdem Durna
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.