Yuvacıkspor sağlam GELİYOR!

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Yuvacıkspor sezonu açtı. Başiskele’nin siyah beyazlı temsilcisinde hedef geçen sezon olduğu gibi centilmence mücadele etmek ve en başarılı Kocaeli takımlarından birisi olmak

GEÇEN SEZON ÇOK İYİ İŞLER ÇIKARDILAR

Geride bıraktığımız sezon otoriteleri adeta duvara toslatan Yuvacıkspor, BAL 7. Bölge 2. Grup’ta en başarılı Kocaeli takımı oldu ve baraj maçı oynamadan ligde rahat bir şekilde tutundu. Engin Özkaraaslan’ın başkanlığını, Fatih Kurtoğlu’nun da teknik direktörlük yaptığı Yuvacıkspor’da transferler tüm hızı ile devam ederken, takım sahaya da indi.

KURA İSTEYECEKLER

Geçtiğimiz yılki kadronun önemli bir kısmını koruyan, yeni sezon için de etkili futbolcuları bünyesine kadar Yuvacıkspor’da hedef centilmence mücadele etmek ve en başarılı Kocaeli takımlarından birisi olmak. Grup belirleme aşamasında geçen sezonki gibi kura isteyecek olan Yuvacık ekibi iç saha ya da dış saha ayırt etmeden var olan sistemli oyunu bu yıl da sahaya yansıtmak için mücadele edecek.

İKİNCİ İMZA TÖRENİ DE TAMAM

İlk toplu imza töreninin ardından ikinci imzalar da atıldı. Takım son olarak 1999 doğumlu Abdurrahman Kurtoğlu’nu, savunma oyuncusu Batuhan Akıntürk’ü, orta saha oyuncuları Gökalp Çakan ve Oğulcan Demir’i ve başarılı kaleci Serdar Bozat’ı renklerine bağladı. 21 kişilik kadroda fark yaratan futbolcuların olması dikkatlerden kaçmazken, Yuvacıkspor’un bu sezon da çok can yakacağına kesin gözü ile bakılıyor.

BU SEZON ANLAŞILAN FUTBOLCULAR VE FORMA NUMARALARI

1- Serdar Bozat

5 - Bedirhan Bahar

6 - Abdurrahman Kurtoğlu

7 - Kerem Yıldırım (Sarı)

8 - Gökalp Çakan

10 – Muhammed Tanrıverdi

17 - Oğulcan Demir

20 - Ahmet Tokmak

29 - Batuhan Akıntürk

36 - Ömer Güncü

41 - Şükrü Can Güneş

52 - Tevrat Ataş

54 – Serdar Kara

61 - Anıl Kabil

78 - Metincan Eker

94 - Ahmet Demirbaş

96 - Fatih Molla

97- Onur Cebeci

98 - Berat Güneş

99 - Erdem Durna