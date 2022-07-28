Olay, gece saatlerinde İzmit Hacı Hasan Mahallesi Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir kadının sokak üzerinde bulunan bir dairede intihara teşebbüs ettiği ihbar edildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından defalarca kapı çalındı ancak açan olmadı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri daireye merdivenle balkondan girdi. Dairenin boş olduğunun anlaşılması üzerine ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. Ekipler olay yerinden ayrıldı.
28 Tem 2022 - 12:01- Asayiş Güncelleme: 28 Tem 2022 - 12:02
Asılsız intihar ihbarı ekipleri harekete geçirdi
İzmit ilçesinde intihar ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Yapılan incelemelerde ihbarın asılsız olduğu belirlendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.