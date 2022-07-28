28 Tem 2022 - 12:01- Asayiş G: 28 Tem 2022 - 12:02

Asılsız intihar ihbarı ekipleri harekete geçirdi

İzmit ilçesinde intihar ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Yapılan incelemelerde ihbarın asılsız olduğu belirlendi.
Asılsız intihar ihbarı ekipleri harekete geçirdi mask

Olay, gece saatlerinde İzmit Hacı Hasan Mahallesi Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir kadının sokak üzerinde bulunan bir dairede intihara teşebbüs ettiği ihbar edildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından defalarca kapı çalındı ancak açan olmadı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri daireye merdivenle balkondan girdi. Dairenin boş olduğunun anlaşılması üzerine ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. Ekipler olay yerinden ayrıldı.
# bir, tarafından, polis, sağlık

28 Tem 2022 - 12:01 - Asayiş

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