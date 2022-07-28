Başkan Bulut’tan sigorta şirketlerine: Ruhsatınızı iade edin

Kocaeli Ticaret Odası aylık olağan meclis toplantısı, geçtiğimiz gün Burhan Kasım Meclis Salonu’nda gerçekleşti. KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan’ın yönettiği oturumda 5 gündem maddesi ele alındı. Aylık faaliyet raporunu sunmak üzere kürsüye çıkan KOTO Başkanı Necmi Bulut, akabinde sektörlerin geleceği için verilen mücadelelerle ilgili de bilgi verdi.

‘ACENTELER TRAFİK POLİÇESİ KESEMİYOR’

Zorunlu trafik sigortası poliçesi kesmekten kaçınan sigorta acentelerini gündemine alan Başkan Bulut, acentelere ‘ruhsatınızı iptal edin’ çağrısında bulundu. Hem sigorta acentelerinin hem de sigortalıların mağdur edildiğini ifade eden Başkan Bulut, “Şuanda acente arkadaşlarımız zorunlu trafik poliçesi kesemiyor. Şirketler tarafından türlü bahaneler ve ödeme şartları üretiliyor. Kısa bir süre öncesine kadar, her ödeme yöntemi geçerliydi. Ancak bugün sigorta şirketlerimiz trafik sigortası kesmekten imtina ediyor.

‘MARKA DEĞERİNİZİ ACENTELERE BORÇLUSUNUZ’

Yasada bunun adı ‘zorunlu sigortayı yapmaktan kaçınma’ fiilini işlemek ve ağır yaptırımları var. Sigorta şirketlerine bugüne kadar bu yaptırımlar uygulanmadı. Ancak yeni göreve gelen SDDK başkanımızın konuyu gündemine almasıyla, bu sorunun çözüleceğini düşünüyorum. Acenteleri, sigortalılara ve vatandaşlara karşı eksiye düşüren sigorta şirketlerine açık çağrıda bulunuyorum; Eğer Türkiye’de bilinir ve marka bir şirket olduysanız, bunu illerde sizi temsil eden acentelere borçlusunuz. Acente arkadaşlarımızı eksiye düşürmeyiz. Bir acente olarak ivedilikle bu kararınızdan vazgeçmenizi talep ederken, Oda olarak da mücadelemizi sürdürmenizi bilmenizi istiyoruz.

‘SONUNA KADAR GİDECEĞİZ’

Biz burada tüm sektörleri temsil ediyoruz ve her sektör için mücadele vermek görevimiz. Birinci mücadelemiz kamuoyunu ve bakanlıkları bilgilendirmek ve akabinde hukuki hakların kullandırılmasını sağlamak. Sonuna kadar gideceğimizi de bu kürsüden ifade etmek istiyorum. Sigorta şirketlerine tavsiyem bu işi yapmak zorunda değilsiniz. Eğer yapmakta ısrarcıysanız, yükümlülüklerinizi yerine getiriniz.

‘ZARAR ETTİĞİNİZİ GÖRMÜYORUZ’

Maliye ve Hazine Bakanlığı’ndan her branşta ayrı ayrı poliçe ruhsatı alıyorsunuz. Bu poliçeleri keseceğinize dair taahhüt veriyorsunuz. Ancak bugün ‘zarar ediyoruz’ diyerek trafik poliçesi kesmiyorsunuz. Net bilgiyle söylüyoruz ki zarar ettiğinizi görmüyoruz. Siz zarar ettiğiniz noktasında ısrarcıysanız, bakanlığa gidip zorunlu trafik poliçesi kesme ruhsatını iade ettiriniz. Şiddetle ve yüksek sesle diyorum ki gidin, ruhsatınızı iade edin. Sektörden çekilin. Mutlaka yapanlar çıkar. Bu haklı mücadelesinde komitemizi, derneğimizi, federasyonumuzu, SAİK icra kurulumuzu yalnız bırakmayan, sektörün ekmeğini yiyen mücadeleci arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” dedi.

AYDIN: RUHSATLARINIZI İPTAL EDİN, ACENTELERİ MAĞDUR ETMEYİN

KOTO 22. Meslek Komitesi adına söz alan Meclis Üyesi Medet Aydın da komiteye desteklerinden dolayı KOTO Başkanı Bulut’a teşekkür, sigorta şirketlerine ‘sitem’ ederek, “Sigorta şirketleri zorunlu trafik poliçesi kesmemek için bin bir tane bahane üretmeye başladılar. İş artık komediye dönmüş durumda. Gerekçeleri de zarar etmek. Bu doğru değil. Bizler de başkanımızın müdahaleleriyle gerekli yerlere gündeme getirdik. Mücadelemizi sürdürüyoruz. Sigorta şirketlerine çağrıda bulunuyoruz, eğer poliçe kesmeyecekseniz, ruhsatlarınızı iptal edin, acenteleri mağdur etmeyin” ifadelerine yer verdi.