Deniz Dizel’in sahibi Boztepe, CHP’lileri kahvaltıda ağırladı

Can - Deniz ustam işini çok ahlaklı bir şekilde yapan, yenilikçi her zaman kendisini geliştiren çok değerli bir insandır. Lise son sınıf stajımı yanında yapma fırsatı buldum ve 1 yıl boyunca her konuda bana yardımcı olmuştur. Ailesi de aynı şekilde çiçek gibi insanlar. İşleri bol olsun kendisini Kocaeli gazetesinde görmek beni mutlu etti.