Deniz Dizel’in sahibi Boztepe, CHP’lileri kahvaltıda ağırladı

İzmit Sanayi Sitesi’nde bulunan Deniz Dizel Bosch VDO Yetkili Servisi sahibi Deniz Boztepe, CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP İl Başkan Yardımcısı Mehmet Demirtaş, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP ilçe yöneticileri, İzmit Sanayi Sitesi Başkanı Muzaffer Gürfidan ve yöneticiler ile Sanayi Sitesi esnafını Alkan Yemek Salonu’nda kahvaltıda ağırladı.
“ÇOK DEĞERLİ BİR ŞEY”
Açılış konuşmasını yapan Boztepe gelenleri karşılarken, gelen herkese teşekkür etti. Kahvaltının ardından konuşma yapan Tahsin Tarhan, “Bu yapılan çok değerli bir şey. Bizim bu kuşağa meslek sahibi ol, altın bileziği olsun derlerdi. Hiç parasız kalmaz kimse ama maaşla çalışan avukat, doktor gün gelir ceplerinde para olmaz. Sanatkar öyle değildir. Yok olmaya yüz tutan meslekler yaşatılacak” dedi. Program, kahvaltının ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Erol Demirbek Türk - sn. Kılıçdaroğlu ; TUV ( araç muayene) ücretleri milletin canına okuyor . nakliyeci dernekleri , vb. NEDENSE gık diyemiyor hepsine bir iyilik yap ve araç muayene ücretlerini 100 tl. den aşağı indireceğim. gelen cezalar olursa onları a sileceğim der misiniz . oralara konmuş olanlar halkımızda aşrı bedel alamasınlar . BU HALK SANA GÜVENİYOR , DAHA İKTİDAR OLMADAN MUKTEDİR OLAN KILIÇDAROĞLU iyi ki varsın.
Erol Demirbek Türk - beyler YEMEKLERDE ZİYAFETLERDE değil, HALKIN DERDİNİ ÇARŞI PAZARDA FABRİKA SERVİSİ DURAKLARINDA , tarlalarda ,GARAJLARDA VB . YERLERDE ATAMIZ GİBİ CAN KULAĞINIZLA DİNLERKEN GÖRSÜN BU HALK SİZİ naçizane önerimdir ,
Can - Deniz ustam işini çok ahlaklı bir şekilde yapan, yenilikçi her zaman kendisini geliştiren çok değerli bir insandır. Lise son sınıf stajımı yanında yapma fırsatı buldum ve 1 yıl boyunca her konuda bana yardımcı olmuştur. Ailesi de aynı şekilde çiçek gibi insanlar. İşleri bol olsun kendisini Kocaeli gazetesinde görmek beni mutlu etti.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.