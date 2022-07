Tipioğlu: “Yüzde 17 nüfus artışına rağmen suç oranlarında yüzde 11,9 düşüş var”

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipoğlu, Başiskele D-130 Yeni Gölcük Yolu üzerinde inşa edilen yeni Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının tanıtımı için Kocaeli basınıyla kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.Kahvaltı sonrası hem Kocaeli’deki asayişin durumuna dair hem de genel konulara dair açıklama yapan Tipoğlu, “Kentimiz hem uyuşturucu ticaretinin güzergahı noktasında. Burada biz bunları tespit edip önünü kesmek için mücadele ediyoruz. Bunun yanı sıra sokak satıcılarına karşı ciddi bir çalışma yapıyoruz. Tabi uyuşturucu tek başına polisle çözülecek bir konu değil. En başta ailelerin, çocuklarının böyle bir şeye bulaşmaması için mücadele etmesi gerekiyor” dedi.

VAR GÜCÜMÜZLE MÜCADELE EDİYORUZ

Tipioğlu, “Bir can kaybının bile çok fazla olduğuna inanıyoruz. Bunun için de trafikte yakalanma riskinin algılanması için çok ciddi uygulamalar yapıyoruz. Söylediğim prensipte, can kaybı yaşanmaması için çalışıyoruz. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluğuna giren tüm asayiş olaylarında var gücümüzle mücadele ediyoruz. Ben bu noktada tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tabi paydaş kurumlarımız da var. Hepsiyle eşgüdüm içerisinde, uyumlu çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmaların da meyvelerini alıyoruz. 2016 ile 2017 ile 2021 yılını mukayese ettiğinizde yüzde 17’ye varan nüfus artışı görüyorsunuz ama buna rağmen yüzde 11,9’luk suç oranlarında düşüş var. Bu teşkilat mensubu kardeşlerimizin öz verili çalışmalarından kaynaklanır” dedi.

HER TÜRLÜ PROVOKASYONUN YAPILDIĞI BİR ÜLKE

Polislik mesleğinin bir kariyer mesleği olmadığını belirten Tipioğlu, “Polislik hayatınızı idare ettirecek meslek değil. Bu meslek, yaşam alanınızla iş alanınızın birbirine girdiği bir meslek. Akşam işten çıkıp, ‘Benim işim bitti’ diyemiyorsunuz. Polislik mesleği, başkalarının çocukları yetim kalmasın diye kendi çocuklarını yetim bırakanların mesleğidir. Zor bir meslek olduğu kadar bir o kadar şerefli ve onurlu bir meslek. Bu ülke dün olduğu gibi bugün de her türlü provokasyonun yapıldığı bir ülke. Milli birlik ve beraberliğimiz açısından bu teşkilat çok önemlidir. Bize her türlü desteği veren sevgili Kocaelili vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Biz şunu her zaman diyoruz. Görevde olan arkadaşlarımız, başka bir şehirde senin eşine, annene nasıl muamele edilmesini istiyorsan, insanlara öyle muamele et” diyoruz. Bu çerçevede insanlara yaklaşıyoruz” dedi.

39 BİN METREKARE

Yeni bina hakkında bilgiler veren Tipioğlu, “Yeni binamız yaklaşık 39 bin metrekare olan bir bina. Özel kart birimimiz, mevzuat gereği çocuk şubemiz, kamu kaynaklarını doğru kullanma açısında otobanın kenarında olan bölge trafik şubemiz ve göçmen kaçakçılığı şubemiz dışarıda kaldı. Özellikle çok sayıda göçmen yakaladığımız zaman onları mevcut yerde misafir etmek daha uygun. Çevik kuvvet şubemiz Kaşgaldere’de kaldı.Onun dışındaki bütün birimlerimiz yeni binamızda hizmet yürütüyor. Bizim hizmetimizin verimliliğini arttıracak her türlü detay bu binada düşünülmüş. Kamuya verdiğimiz hizmetin kalitesinin artacağını düşünüyoruz, arttırıyoruz da. Türkiye’deki en güzel emniyet müdürlüğü binalarından bir tanesi Kocaeli’ye de yakıştı” dedi.

427 YENİ POLİS ATAMASI YAPILDI

Tipioğlu, “Kocaeli’de yüzde 70’ler civarında bir azalma olduğunu görüyoruz. Bugün bizim hiçbir zaman polis eksiğimiz olmadı. Evet nicelik de önemli ama nitelik çok daha önemli. Yeri geldi arkadaşlarımız fazla fazla mesai yaptı, arkadaşlarının açığını kapattı. Bizim polis eksiğimiz yok. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığımızın da talimatıyla personel yapısı güçlendirildi. En son polis okullarından mezun olan 427 kardeşimizin ataması yapıldı. Bir kısmının oryantasyon eğitimi başladı, bir kısmının da dağıtımını yapıyoruz” dedi.

SUÇ ORANLARI CİDDİ ÖLÇÜDE AZALDI

Son olarak Tipioğlu, “Bizim elimizde suçölçer metre yok. İnsanların tipine bakıp, giyimine bakıp insanları kontrol etmiyoruz. Biz GBT uygulamasını yaparken, sokakta gezerken suç işleyebilecek, suç işleme potansiyeli olan insanların tespiti için çalışmalar yapıyoruz. 2016’da bir günde Kocaeli’de 5 buçuk civarında hırsızlık olurken, 2021’de bu oran 1,1’e düşmüştür. Biz sadece vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz. En çok GBT sorgusu yapan, üst araması yapan kentlerin başında geliyoruz. Vatandaşlarımızın bu uygulamalara katlanması gerekiyor. Bu uygulamalar yapılmazsa suç artar, kamu vidanı rahatsız olur” Devlet unutmaz, unutursa da devlet olmaz. Bir defa bu prensibin altını kalınca çizmemiz gerekiyor. Suç ne zaman işlenirse işlensin, suçu işleyenin mutlaka yakalanması ve yargı önüne çıkarılması gerekmektedir. Göreve geldiğimizden bu yana ekibimizle beraber 15’e yakın faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Ben emek veren tüm arkadaşlarımızı gözlerinden öpüyorum” şeklinde konuştu.