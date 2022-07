Tarhan İzmit’te stk’ları ve esnafı ziyaret ediyor

Sanayi sitesinde esnafla kahvaltıda buluşan Tarhan, “Esnafımızın başa sermaye ve girdi maliyetleri olmak üzere finansmana erişimle ilgili sorunları çözüm beklerken, 2020 yılında Covid-19 pandemisi için alınan kapanma tedbirleri, akabinde gelen kötü yönetim ve isabetsiz politikalar sonucu patlak veren ekonomik kriz, döviz kurunun kontrol altına alınamaması nedeniyle zaten varolan sorunlarını üzerine yeni sorunlar yüklendi ve esnafımızın adeta can çekişmeye başladı. Alış- satış yapan ticaret erbabı esnafımızın da Sanayi sitesindeki üretici esnafımızın da şikayetleri aynı noktada toplanıyor. Kötü yönetilen bir ülke, kötü yönetilen bir ekonomi, kronikleşen sorunlar, artan girdi maliyetleri ve enflasyon altında esnafımız eziliyor.”dedi.

Tarhan, ziyaret programının sabahki bölümünde Kocaeli Madeni İşler Esnaf Odası Başkanlığına geçtiğimiz Mart ayında seçilen Mehmet Onur Okyay ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek, görev yeni seçilen Okyay ile madeni işler esnaflarının sorunlarını dinledi. Ziyarette Okyay, esnaf ve sanatkarların sorunlarının tüm ülke genelinde yaşanan sorunlarda kopuk değerlendirilemeyeceğinin altını çizerek, başta eğitim sisteminin yap-boz tahtasına çevrilmesinin mesleki eğitim dahil olmak üzere tüm kademelerde eğitim sorunlarının yaşanmasına neden olduğunu, öte yandan kötü ekonomi yönetimi nedeniyle üst gelir grubu, orta gelir grubu ve alt gelir grubu ayrımını artık kalmadığını orta grubun adeta yok olduğunu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde milletin kendisini temsil etmesi için oy verip yetkilendirdiği milletvekillerinin de adeta işlevsizleştirildiğini söyledi.

“FAİZ İNADI UĞRUNA ENFLASYONLA MÜCADELE EDİLEMİYOR.”

Tarhan ise ülke yönetiminin unsurlarının birbirinden ayrı tutulamayacağını belirterek, kötü bir ekonomi yönetiminden iyi bir eğitim politikası uygulamasının da beklenemeyeceğinin altını çizdi ve “2018 yılında uygulanmaya başlanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hayatın olağan akışına ve mantığa aykırı bir biçimde her konuda tek bir kişiye karar alma yetkisi verildi. Bu bir kişi her konuda kendisi karar veriyor. Sanki her konuda uzmanmışçasına ekonomiden, sanayiye, ulaşımdan, alt yapıya, eğitimden, sağlığa her kararda onun imzası var. Üstelik bu öyle bir imza yetkisi ki kimseye de hesap vermemesi esas. Yani canı istiyor diyor ki İstanbul’a yeni havalimanı yapalım. Hemen yapılması için çalışmalar başlıyor. Bilim adamları uyarıyor onun söylediği yerde bu iş olmaz diyorlar ama o “Ben ne dersem o olacak” deyip aklı mantığı devre dışarı bırakıyor. Sonuçta kapattığı havalimanından kendi uçuyor, yeni havaalanından gerçekleştirilen uçuşlar kapattığı havalimanındaki uçuşların gerisinde kalıyor. Başka bir gün kalkıyor diyor ki “ben ekonomistim, faiz sebep, enflasyon sonuç. Faizi sabit tutarsak enflasyon düşecek.” Bu arada tüm dünyada benzer bir şekilde kriz yaşanıyor. Ama tüm dünya ekonomi biliminin söylediğine kulak verip enflasyona karşı faiz yükseltirken, biz de “ben ne dersem o olacak” inadı ve ısrarı sürüyor. Enflasyon da döviz de artıyor. Bu da Sarayda yaşayanları ve “yakın” çevresini etkilemediği için inada devam ediliyor. Olan üreticiye, sanayiciye, esnafa, işçiye, memura yani vatandaşa oluyor.”dedi.

“CHP’NİN İKTİDARINDA ÖNCE “KÜÇÜK” OLAN DÜŞÜNÜLECEK VE DESTEKLENECEK”

TBMM’nin tatile girmesiyle saha çalışmalarına ağırlık veren Tarhan, bugün Kocaeli Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasını da ziyaret etti. Tarhan, daha sonra Perşembe Pazarı esnafıyla ve Seyyar Esnafı ve Pazarcılar Odası yöneticileri ile bir araya geldi.

Pazarcı esnafının en temel sorununun piyasada adeta tekelleşmeye doğru giden zincir marketler olduğunun altı çizilen görüşmede Tarhan, perakende yasasında değişiklik yapılmasının şart olduğunu, bunun için Mecliste yapılacak doğru ve isabetli bir değişikliği destekleyeceklerini, CHP’nin ekonomi politikalarında önce küçük olanı yani esnafı, küçük işletmeleri koruyan, düşünen ve destekleyen politikaların hayata geçirileceğini söyledi.

Tarhan “TBMM tatile girdi. Ama bize tatil yok. Milletimizin sorunlarını dinlemek, CHP olarak o sorunlara çözüm için geliştirdiğimiz politika ve projelerimizi anlatmak için sahadayız. Saha çalışmalarımızı tüm ilçelerimizde sürdürecek, esnafımızı ve STK’larımızla her ilçemizde bir araya geleceğiz.”dedi.