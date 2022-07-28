28 Tem 2022 - 14:11- Gündem G: 28 Tem 2022 - 14:13

Cedit için 2 firma teklif verdi!

Dördüncü kez iptal edilen Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılacak olan 1105 konut ve 6 dükkan için Ankara’da yapılan ihalede iki firma teklif verdi.
Cedit için 2 firma teklif verdi! mask

Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı ve Büyükşehir belediyesinin ortak yaptığı Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ihaleyi alan Ali Acar İnşaat’ın artan maliyetler nedeniyle yaşayacağı zarar nedeniyle tasfiye sürecine gitmesi sonrası ihale iptal edilmişti. Toplamda dördüncü kez iptal edilen konut yapım ihalesi bugün Ankara’da bulunan TOKİ’de yeniden yapıldı.

YAKLAŞIK MALİYETİ 1 MİLYAR 44 MİLYON

Düzenlenen ihalenin yaklaşık maliyeti 1 milyar 44 milyon 299 bin lira olarak belirlenirken Haldız İnşaat ve En-Sa Yapı ve İnşaat teklif verdi. İhaleye giren En-Sa Yapı ve İnşaat 1 milyar 95 milyon, Haldız İnşaat ise 1 milyar 98 milyon 61 bin lira teklif verdi.Cedit’te 1105 konut ve 6 dükkan için yapılan ihalede teklifler, muhammen bedelin üzerinde kalırken Ali Acar İnşaat 368 milyon teklif ile ihaleyi almıştı.
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28 Tem 2022 - 14:11 Kocaeli/ İzmit- Gündem

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