Cedit için 2 firma teklif verdi!

Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı ve Büyükşehir belediyesinin ortak yaptığı Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ihaleyi alan Ali Acar İnşaat’ın artan maliyetler nedeniyle yaşayacağı zarar nedeniyle tasfiye sürecine gitmesi sonrası ihale iptal edilmişti. Toplamda dördüncü kez iptal edilen konut yapım ihalesi bugün Ankara’da bulunan TOKİ’de yeniden yapıldı.
YAKLAŞIK MALİYETİ 1 MİLYAR 44 MİLYON
Düzenlenen ihalenin yaklaşık maliyeti 1 milyar 44 milyon 299 bin lira olarak belirlenirken Haldız İnşaat ve En-Sa Yapı ve İnşaat teklif verdi. İhaleye giren En-Sa Yapı ve İnşaat 1 milyar 95 milyon, Haldız İnşaat ise 1 milyar 98 milyon 61 bin lira teklif verdi.Cedit’te 1105 konut ve 6 dükkan için yapılan ihalede teklifler, muhammen bedelin üzerinde kalırken Ali Acar İnşaat 368 milyon teklif ile ihaleyi almıştı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.