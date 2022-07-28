Tahsin Tarhan otomobil fiyatlarının neden arttığını açıkladı

İzmit Sanayi Sitesi’nde bulunan Deniz Dizel Bosch VDO Yetkili Servisi sahibi Deniz Boztepe, CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP İl Başkan Yardımcısı Mehmet Demirtaş, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP ilçe yöneticileri, İzmit Sanayi Sitesi Başkanı Muzaffer Gürfidan ve yöneticiler ile Sanayi Sitesi esnafını Alkan Lokantası’nda kahvaltıda ağırladı.

Açılış konuşmasını yapan Boztepe gelenleri karşılarken, gelen herkese teşekkür etti. Kahvaltının ardından konuşma yapan Tahsin Tarhan, “Bu yapılan çok değerli bir şey. Bizim bu kuşağa meslek sahibi ol, altın bileziği olsun derlerdi. Hiç parasız kalmaz kimse ama maaşla çalışan avukat, doktor gün gelir ceplerinde para olmaz. Sanatkar öyle değildir. Yok olmaya yüz tutan meslekler yaşatılacak” dedi. Program, kahvaltının ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

“OTOMOBİL FİYATLARI BU NOKTAYA GELDİ”

*İlginç bir döneme girdik. Burada bir dükkan almamız için 90 yıl çalışmanız gerekiyor. Artık ev almak, araba almak, hele hele sanayide dükkan almak çok lüks oldu. Bugün asgari ücretle bir tane daire almak için emekliliğe kadar çalışsanız alamazsınız. Öyle bir döneme girdik. Bunun olma sebebi vergiler. Şu an iktidar en fazla vergiyi alkol, otomobil satışlarından ÖTV ve akaryakıt. Dünyanın hiçbir yerinde verginin vergisi olmaz. ÖTV’nin de altına KDV koyuyor. Onun için otomobil fiyatları bu noktaya geldi.