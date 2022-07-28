Tarhan: Vali ‘buranın kralı benim’, Belediye Başkanı ‘benim’, İl Başkanı ‘benim’ diyor

İzmit Sanayi Sitesi’nde bulunan Deniz Dizel Bosch VDO Yetkili Servisi sahibi Deniz Boztepe, CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP İl Başkan Yardımcısı Mehmet Demirtaş, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP ilçe yöneticileri, İzmit Sanayi Sitesi Başkanı Muzaffer Gürfidan ve yöneticiler ile Sanayi Sitesi esnafını Alkan Lokantası’nda kahvaltıda ağırladı.

Açılış konuşmasını yapan Boztepe gelenleri karşılarken, gelen herkese teşekkür etti. Kahvaltının ardından konuşma yapan Tahsin Tarhan, “Bu yapılan çok değerli bir şey. Bizim bu kuşağa meslek sahibi ol, altın bileziği olsun derlerdi. Hiç parasız kalmaz kimse ama maaşla çalışan avukat, doktor gün gelir ceplerinde para olmaz. Sanatkar öyle değildir. Yok olmaya yüz tutan meslekler yaşatılacak” dedi. Program, kahvaltının ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

“ÇOK FARKLI BİR SEÇİM OLACAK”

Tarhan yaptığı konuşmada, “Kocaeli’ye baktığımız zaman son yıllarda başkanlık sistemine kadar her dönem bir tane milletvekilimiz bakan olmuştu. Hangi partiden olursa olsun bir muhatabımız vardı ama şimdi muhatap da bulamıyoruz. Yönetim anlayışında da çatışmalar var. Vali ‘buranın kralı benim’ diyor, büyükşehir belediye başkanı ‘hayır benim’ diyor, AK Parti İl Başkanı ‘hayır kralı benim’ diyor. Bir çatışma var bu da topluma yansıyor. Çözülemediği için sorunlar büyüyor” dedi.