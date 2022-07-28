Tarhan: İlkelerde anlaştıktan sonra nasıl bir cumhurbaşkanı olmalı diye masaya gelecek

İzmit Sanayi Sitesi’nde bulunan Deniz Dizel Bosch VDO Yetkili Servisi sahibi Deniz Boztepe, CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP İl Başkan Yardımcısı Mehmet Demirtaş, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP ilçe yöneticileri, İzmit Sanayi Sitesi Başkanı Muzaffer Gürfidan ve yöneticiler ile Sanayi Sitesi esnafını Alkan Lokantası’nda kahvaltıda ağırladı.

“ÇOK DEĞERLİ BİR ŞEY”

Açılış konuşmasını yapan Boztepe gelenleri karşılarken, gelen herkese teşekkür etti. Kahvaltının ardından konuşma yapan Tahsin Tarhan, “Bu yapılan çok değerli bir şey. Bizim bu kuşağa meslek sahibi ol, altın bileziği olsun derlerdi. Hiç parasız kalmaz kimse ama maaşla çalışan avukat, doktor gün gelir ceplerinde para olmaz. Sanatkar öyle değildir. Yok olmaya yüz tutan meslekler yaşatılacak” dedi. Program, kahvaltının ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

“ÇOK FARKLI BİR SEÇİM OLACAK”

Tarhan yaptığı konuşmada, “Millet İttifakı olarak bir çalışma içerisindeyiz. Belki siyasi, ideolojik anlamda bu partiler asla bir araya gelmez ama Türkiye’nin geldiği bu sıkıntılı süreçte bir araya gelerek bu ülkenin sorunlarını nasıl çözeriz diye çözüm üretmeye çalışıyorlar. O yüzden çok önemli bir çalışma aslında Türkiye açısından. Altılı masadan iktidar faydalanması gerekiyor. Altı partimizin birbirimize benzemesini istiyorlar ama böyle bir şey yok. Partiler yine kendi düşüncelerini, ekonomi, yönetim tarzlarını ortaya koyacaklar. Bir arada olma sebepleri nasıl bir yönetim anlayışı, hem yasama, hem yürütme hem de yargıda nasıl bağımsız hale getirebiliriz, halkın seçimlerini nasıl daha iyi planlarız bu çalışma içerisinde. İlkelerde anlaştıktan sonra nasıl bir cumhurbaşkanı olmalı diye masaya gelecek. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan alışkanlık oluştu. Millet artık lider istiyor. Kabadayı, mafya gibi hareketli bir lider istiyor ama kimse altılı masadan böyle bir lider beklemesin. Altılı masadaki cumhurbaşkanı adayı gelecek, neler uygulanacağı dair o altı tane lider imza altına alacaklar. Bu başkan da dürüst olacak; devletin kurumlarını bilen biri olacak. Bu ilkelerle cumhurbaşkanı adayı seçeceğiz” ifadelerinde bulundu.