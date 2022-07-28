Tahsin Tarhan: EYT için 2023 Haziran’a kadar bekleyin

İzmit Sanayi Sitesi’nde bulunan Deniz Dizel Bosch VDO Yetkili Servisi sahibi Deniz Boztepe, CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP İl Başkan Yardımcısı Mehmet Demirtaş, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP ilçe yöneticileri, İzmit Sanayi Sitesi Başkanı Muzaffer Gürfidan ve yöneticiler ile Sanayi Sitesi esnafını Alkan Lokantası’nda kahvaltıda ağırladı.

“ÇOK DEĞERLİ BİR ŞEY”

Açılış konuşmasını yapan Boztepe gelenleri karşılarken, gelen herkese teşekkür etti. Kahvaltının ardından konuşma yapan Tahsin Tarhan, “Bu yapılan çok değerli bir şey. Bizim bu kuşağa meslek sahibi ol, altın bileziği olsun derlerdi. Hiç parasız kalmaz kimse ama maaşla çalışan avukat, doktor gün gelir ceplerinde para olmaz. Sanatkar öyle değildir. Yok olmaya yüz tutan meslekler yaşatılacak” dedi. Program, kahvaltının ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

“ÇOK FARKLI BİR SEÇİM OLACAK”

Tarhan yaptığı konuşmada, “EYT kangren olmuş bir olay, çözülmesi gerekiyor. EYT’liler kendilerini anlatmaya çalışıyor karşı grup da çift maaş gibi bir algı yaratmaya çalışıyor. Sadece maaş değil sosyal güvence anlamında da mağdurlar. Benim tahminim iktidar EYT ile ilgili seçim gelmeden bir düzenleme yapar, seçime öyle gider diye düşünüyorum ama tam düzenleme yapacağını düşünmüyorum. Yapmasa da bizim partinin, İYİ Parti’nin programında da var. İktidar olduğumuz gün meclise ilk gelecek kanunlardan birisi EYT olacak. Çözeceğiz. 2023 Haziran’a kadar bekleyin yapacak bir şey yok” dedi.