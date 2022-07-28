Tarhan: Bizim beklentimiz bu yıl seçim olmasıydı ama direniyorlar

İzmit Sanayi Sitesi’nde bulunan Deniz Dizel Bosch VDO Yetkili Servisi sahibi Deniz Boztepe, CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP İl Başkan Yardımcısı Mehmet Demirtaş, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP ilçe yöneticileri, İzmit Sanayi Sitesi Başkanı Muzaffer Gürfidan ve yöneticiler ile Sanayi Sitesi esnafını Alkan Lokantası’nda kahvaltıda ağırladı.

“ÇOK DEĞERLİ BİR ŞEY”

Açılış konuşmasını yapan Boztepe gelenleri karşılarken, gelen herkese teşekkür etti. Kahvaltının ardından konuşma yapan Tahsin Tarhan, “Bu yapılan çok değerli bir şey. Bizim bu kuşağa meslek sahibi ol, altın bileziği olsun derlerdi. Hiç parasız kalmaz kimse ama maaşla çalışan avukat, doktor gün gelir ceplerinde para olmaz. Sanatkar öyle değildir. Yok olmaya yüz tutan meslekler yaşatılacak” dedi. Program, kahvaltının ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

“ÇOK FARKLI BİR SEÇİM OLACAK”

Tarhan yaptığı konuşmada, “Henüz daha seçim yok. Bizim beklentimiz bu yıl seçim olmasıydı ama direniyorlar. Yönetemedikleri halde direniyorlar. Mayıs veya haziranda seçim olacak. Çok farklı bir seçim olacak bu seçim. Partilerin programları çok fazla tartışılmayacak; başkanlık sistem tartışılacak. Altılı masa dediğimiz bir çalışma var. Orada güçlendirilmiş parlamenter sistem halkın önüne konulacak. Daha önce en azından milletvekillerini siz seçiyordunuz, onlar bakan oluyordu” dedi.