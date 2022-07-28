“Vakfımız herkesten ve her kurumdan Bağımsız, şeffaflık ilkesi ile çalışmaktadır”

Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı, son günlerde vakıfla ilgili kamuoyunda yer alan farklı haberlere açıklık getirebilmek amacıyla, vakfın kuruluş ve varoluş amacını, tekrar paylaşma ihtiyacı doğduğunu ifade ederek basın açıklaması yayınladı. Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu adına açıklamayı Başkan Yardımcısı Feyzullah Yavuz Ulugün ve Genel Sekreter – Muhasip Hakime Özgüven birlikte yaptı.

KURULUŞUN TEMELİNİ ANLATTILAR

Açıklamada vakfın kuruluşunun temeli hakkında bilgi veren Ulugün ve Özgüven, “Vakfımızın kuruluşunun temeli; 14 Temmuz 2021 tarihinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü ile İzmit Belediye Başkanlığı arasında imzalanan Çukurbağ Kurtarma Kazıları Protokolü ile atılmıştır. Bu protokol doğrultusunda Çukurbağ Kurtarma Kazıları Projesi, halen Kocaeli Arkeoloji Müze Müdürlüğü Başkanlığı ve Doç. Dr. Tuna ŞareAğtürk bilimsel danışmanlığında devam etmektedir. Şu ana kadar ulaşılan buluntular, uluslararası arkeoloji dünyasında hayranlık uyandıracak ve hedefleri daha da yükseltecek düzeydedir. Bu bilimsel gayretler, kentte bir kabuk değişimine yol açmakta ve kentimizin kültür ve turizme yönelik gelirlerinin büyümesini amaçlamaktadır” dediler.

VAKFIN KURULUŞ AMAÇLARI

Devamında vakfın amaçlarını sıralayan vakıf yöneticileri, “Resmi tescili 21 Nisan 2022 tarihinde sonuçlanan Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın öncelikli kuruluş amacı; Bithynia Krallık ve Roma İmparatorluk başkenti Nikomedia’nın, Dünya Kültür Mirası içindeki öneminin ortaya çıkarılması ve arkeoloji-sanat tarihi dünyasındaki haklı yerini alabilmesidir. UNESCO DÜNYA TARİHİ MİRAS LİSTESİ’nde yer alabilmesi ülküsünü gelecek kuşaklara aktarabilecek, İzmit şehrini kültür ve turizm alanında öne çıkaracak misyon ve vizyon sahiplerince kurulan vakfın, gerçekleştirmek üzere yola çıktığı projelerden bazıları aşağıdaki şekildedir:

• İzmit Nikomedia Antik Şehri’ndeki arkeolojik kazıları desteklemek, fonlara başvurmak,

• İzmit Nikomedia Antik Şehri’nin sosyal, ekonomik ve kültürel zenginliğini duyurmak,

• İzmit Nikomedia Antik Şehri’nin folklorik ve etnografik çalışmalarının yanı sıra Hoşgörü Fermanı gibi diğer kültür, sanat, tarih, eğitim ve kültür turizminin gelişmesi paydasında herkesi bir idealde buluşturacak projeleri hayata geçirmek, kamu projeleri üretmek,

• Nikomedia’nın kültür turizmi potansiyelini yurt içi ve yurt dışında sürdürülebilir projelerle buluşturmak, kısa zamanda “Başkent Nikomedia” temalı turizmi başlatmak,

• Kocaeli Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi’nin mevcut sergi alanlarını genişletmek ve mevcut potansiyelini arttırmak,

• Uzun vadede Bithynia Krallığı ve Roma İmparatorluk başkenti olarak bölgenin tüm buluntularını sergilemek üzere çok daha büyük ve görkemli Bithynia Müzesi’nin yapılması için çalışmalar yapmak, fonlar yaratmak,

• İzmit tarihinin tüm dönemlerini içeren akademik çalışmaları genişletmek, bu konuda maddi manevi kaynaklar yaratarak akademik burslar vermek,

• Bölge halkı ile birlikte İzmit Nikomedia Antik Şehri’nin dünya mirasına sahip çıkacak müşterek projelerini çoğaltmak,

• Ulusal ve Uluslararası sempozyum, panel, sunum ve yayınları çoğaltmak ve destek vermek.

• Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) bünyesinde bölgemizi kalkındıracak uygun fonlara başvurmak, projelerle başvuruları çoğaltmak,

• Yurtiçi ve yurtdışında konuyla ilgili paydaşlarla buluşabilmek amaçlı düzenli e-bültenler hazırlayarak, ulaştırmak,

• İzmit Nikomedia Antik Şehri’nin tüm kültürel mirasını bütüncül ele alan, çeşitli dillerde görsel belgesel filmler çekmek ve uluslararası platformlarda düzenli yayınlamak,

• Mevcut diğer STK’lar ile devlet kurumları ile bu konularda ortak projeler yaparak İzmit Şehri’nin Unesco Dünya Tarihi Mirası listesinde yer almasını sağlayabilmektir.

“BELEDİYE BAŞKANI DEĞİL SİVİL VATANDAŞ”

Vakfın siyasi ve şahsi gailelerden uzak ve bağımsız olduğunu ifade eden Ulugün ve Özgüven, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in vakfın başkanlığına getirilmesine de değinerek, “Gereken tüm resmi görüşmeleri kararlılıkla yürüten Av. Fatma Kaplan Hürriyet; Belediye Başkanlığı görevi dışında, bir İzmitli hemşerimiz olarak vakfımızın da kurucu mütevelli üyesidir. Bu konudaki emeği, gayreti ve motivasyonu nedeniyle, vakfımızın kurucu yönetim kurulu başkanı olmasını arzuladığımız Sayın Hürriyet, bu görevi kabul etmemiş ancak kurucu mütevellilerimiz ile yönetim ve denetim kurulu üyelerimizin talep ve fikir birliği ile Vakıf Başkanı seçilmiştir” dediler.

“HERKESTEN VE HER KURUMDAN BAĞIMSIZ”

Son olarak vakıf yöneticileri, “Av. Fatma Kaplan Hürriyet, sivil inisiyatifi ve ileri vizyonu ile yürüttüğü Vakıf Başkanlığı görevini, vakfımızın diğer kurucuları gibi resmi mesaisinin dışında gönüllü olarak yürütmekte olup bu zorlu projeye cesaret edebilen, azmi ve gayreti ile bu çabayı başarı ile sonuçlandıran kişi olarak da vakfımızın başkanı konumundadır. Sonuç olarak Vakfımız; herkesten ve her kurumdan bağımsız olarak, İzmit Nikomedia Antik Şehri’nin hak ettiği değere ulaşabilmesi için, aynı şekilde eşdeğerde projeler üreten diğer tüm STK’lar ve kurumlar ile işbirliği içinde çalışmalarına devam etmekte olup, başkan ve yönetiminin sürdürülebilir, sorgulanabilir ve şeffaflık ilkeleri ışığında davranarak çalıştığının bilinmesini isteriz” dediler.