Nuket Özcan, üreten kadınlara cesaret verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın da desteğiyle başlayan Halkbank Üreten Kadınlar Buluşmaları’nın dördüncüsü Kocaeli’de gerçekleşti. Bu büyük buluşmaya BaşiskeleTheNess Otel ev sahipliği yaptı. Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova gibi çevre illerden de temsilcilerin yer aldığı dev organizasyonda Halkbank bölge koordinatörleri ve şube müdürleri de yer aldı.

TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ KADIN GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI

Sağladıkları desteklerin Türkiye’nin diğer bölgelerinde olduğu gibi Marmara Bölgesi’nde de yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan; Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova’dan 36 bin 847 kadın girişimciye toplam 3,4 milyar TL kredi kullandırdıklarını, Türkiye genelinde ise 131 bin 787 kadın girişimciye ulaşarak 14,4 milyar TL’lik kredi desteği sağladıklarını açıkladı.

ÖZCAN: HAYAL EDİN VE İNANIN

Halkbank Üreten Kadınlar Kocaeli Buluşması’nda “Marka Kooperatifler” ve “İlham Veren Kadınlar” panelleri de düzenlendi. Organizasyon için ilimizin tercih edilmesinde önemli rolü bulunan Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği Başkanı Nuket Özcan da Türkiye’de tek üst birlik başkanı olarak bir konuşma yaptı. Özcan, “Marmara Kadın Kooparetifleri Birliği düşleyenlerin güç birliğidir. Halkbank gibi kadınlarımızın arkasında çok güçlü şekilde duran bir kurumu bugün ilimizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Kadınlarımız hayal etsin ve bu hayallerin gerçekleşebileceğine inansın” dedi.