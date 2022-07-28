İYİ Parti Kartepe'nin kadınları çalmadık kapı bırakmıyorlar

2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine büyük önem veren İYİ Parti Kartepe İlçe teşkilatında kadınlar da sahaya indi. İlçe Teşkilatının; STK, köy ve ev gezileri devam ederken, İlçe Kadın Kolları üyesi kadınlar da mahalle mahalle, sokak sokak gezerek İYİ Parti broşürleri dağıtıyorlar. Kartepe’de herkese ulaşmak isteyen İYİ Kadınlar, oluşturdukları ekiplerle her evin kapısını çalarak İYİ Parti'nin vaatlerini ve İktidar olunduğunda yapılacakları anlatıyorlar. Kadınların açamayacağı kapı olmadığını belirten İYİ Partili kadınlar, ev ziyaretlerinin yanı sıra kadın girişimcilere de gideceklerini söylediler.

SEÇİMLERE 1 YILDAN AZ BİR SÜRE KALDI

Normal tarihinde olacaksa dahi, seçimlere artık 1 yıldan daha kısa bir süre kaldığını belirten İYİ Partili kadınlar, çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, ''Kartepemizin 32 mahallesinde bütün kadın arkadaşlarımız, büyük bir özveriyle, son derece başarılı çalışmalar yapıyorlar, yapmaya devam edecekler. Hedefimiz seçimlere kadar çalmadık kapı bırakmamak'' dediler.

“HEDEFİMİZ GENEL BAŞKANIMIZI BAŞBAKAN YAPMAK”

Kadınların hem toplumda hem de siyasette büyük zorluklarla karşılaştıklarını, bu zorlukları yıkmaya çalıştıklarını dile getiren İYİ Partili kadınlar, ''Onun için iki kat daha fazla çalışmamız gerek. Bu bilinçle büyük özveri ve şevkle çalışmamızı sürdürüyoruz. İlçe Başkanımız Sn. Haluk Tamyüksel'in de destekleri ile hedefimiz yapılacak olan seçimlerde Millet İttifakı’nın adayını Cumhurbaşkanı, Genel Başkanımızı da Başbakan yapmak'' ifadelerini kullandılar.