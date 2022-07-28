28 Tem 2022 - 16:51- Siyaset G: 28 Tem 2022 - 16:53

İYİ Partili Tamyüksel'den 4 Ağustos'taki ÇED toplantısına katılma çağrısı

İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, KartepelileriUzunbey'de yapılmak istenen Çelikhane ve Haddehane tesisi ile ilgili 4 Ağustos günü düzenlenecek olan ÇED toplantısına davet etti
İYİ Partili Tamyüksel'den 4 Ağustos'taki ÇED toplantısına katılma çağrısı mask

Bilindiği üzere proje 2022 yılının başlarında gündeme gelmiş ve Yıldızlar Yatırım Holding tarafından, KartepeUzunbey Mahallesi’nde büyük bir alana kurulması planlanan Çelikhane ve Haddehane tesisine kent kamuoyundan yoğun tepkiler yükselmiş, bunun üzerine 16 Şubat tarihinde yapılması planlanan ÇED toplantısı iptal edilmişti. Uzun zaman gündemden düşen ve kamuoyunda soğumaya başlayan proje geçtiğimiz günlerde tekrar gündeme alınarak, 4 Ağustos Perşembe günü saat:10.00'da Kartepe Necip Fazıl Kısakürek Düğün Salonu’nda projeyle ilgili ÇED toplantısı düzenleneceği duyuruldu. İYİ Parti İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel de tüm Kartepelileri düzenlenecek olan ÇED toplantısına katılmaya davet etti.
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28 Tem 2022 - 16:51 - Siyaset

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