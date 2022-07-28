27. Uluslararası Değirmendere Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumu çerçevesinde, Kocaeli Üniversitesi Plastik Sanatlar Anasanat Dalı Başkanı Doç.Dr. Ceyhun Konak’ın kişisel ahşap heykel sergisinin açılışı, Değirmendere Sanat Evi’nde gerçekleştirildi. Açılışa Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Doç. Dr. Ceyhun Konak, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Karabulut ve Başkan Sezer, açılışını gerçekleştirdikleri sergideki eserleri inceleyerek Doç. Dr. Konak’tan bilgiler aldılar. Sergi 26 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçileri kabul edecek.
28 Tem 2022 - 16:53- Kültür-Sanat Güncelleme: 28 Tem 2022 - 16:55
Ahşap sempozyumuna yakışır sergi Değirmendere’de açıldı
Kocaeli Üniversitesi Plastik Sanatlar Anasanat Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Konak'ın Ahşap Heykel Sempozyumu çerçevesinde hazırladığı kişisel heykel sergisinin, açılışı Değirmendere Sanat Evi’nde gerçekleştirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.