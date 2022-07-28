28 Tem 2022 - 16:53- Kültür-Sanat G: 28 Tem 2022 - 16:55

Ahşap sempozyumuna yakışır sergi Değirmendere’de açıldı

Kocaeli Üniversitesi Plastik Sanatlar Anasanat Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Konak'ın Ahşap Heykel Sempozyumu çerçevesinde hazırladığı kişisel heykel sergisinin, açılışı Değirmendere Sanat Evi’nde gerçekleştirildi.
Ahşap sempozyumuna yakışır sergi Değirmendere’de açıldı mask

27. Uluslararası Değirmendere Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumu çerçevesinde, Kocaeli Üniversitesi Plastik Sanatlar Anasanat Dalı Başkanı Doç.Dr. Ceyhun Konak’ın kişisel ahşap heykel sergisinin açılışı, Değirmendere Sanat Evi’nde gerçekleştirildi. Açılışa Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Doç. Dr. Ceyhun Konak, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Karabulut ve Başkan Sezer, açılışını gerçekleştirdikleri sergideki eserleri inceleyerek Doç. Dr. Konak’tan bilgiler aldılar. Sergi 26 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçileri kabul edecek.
# başkanı

28 Tem 2022 - 16:53 - Kültür-Sanat

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