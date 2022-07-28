Tarhan: Kocaeli kimliksizleştirildi

İzmit Sanayi Sitesi’nde bulunan Deniz Dizel Bosch VDO Yetkili Servisi sahibi Deniz Boztepe, CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP İl Başkan Yardımcısı Mehmet Demirtaş, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP ilçe yöneticileri, İzmit Sanayi Sitesi Başkanı Muzaffer Gürfidan ve yöneticiler ile Sanayi Sitesi esnafını Alkan Lokantası’nda kahvaltıda ağırladı.

“ÇOK DEĞERLİ BİR ŞEY”

Açılış konuşmasını yapan Boztepe gelenleri karşılarken herkese teşekkür etti. Kahvaltının ardından konuşma yapan CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, “Bu yapılan çok değerli bir şey. Bizim bu kuşağa meslek sahibi ol, altın bileziği olsun derlerdi. Hiç parasız kalmaz kimse ama maaşla çalışan avukat, doktor gün gelir ceplerinde para olmaz. Sanatkar öyle değildir. Yok olmaya yüz tutan meslekler yaşatılacak” dedi.

“VERGİNİN VERGİSİ OLMAZ”

Tarhan, kentle ilgili önemli konular üzerine değerlendirme yaptı. Tarhan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

*İlginç bir döneme girdik. Burada bir dükkan almamız için 90 yıl çalışmanız gerekiyor. Artık ev almak, araba almak, hele hele sanayide dükkan almak çok lüks oldu. Bugün asgari ücretle bir tane daire almak için emekliliğe kadar çalışsanız alamazsınız. Öyle bir döneme girdik. Bunun olma sebebi vergiler. Şu an iktidar en fazla vergiyi alkol, otomobil satışlarından ÖTV ve akaryakıt. Dünyanın hiçbir yerinde verginin vergisi olmaz. ÖTV’nin de altına KDV koyuyor. Onun için otomobil fiyatları bu noktaya geldi.

“DÜKKAN SAHİBİ İLE KİRACILAR MAHKEMEYE GİDECEK”

*Sanayide dükkan sahibi ile kiracılar mahkemeye gidecek, kavgalar çıkacak. Kira vs. kavgaları başlayacak. Sorunlarınız büyük. Hep birlikte bunu aşacağız. Başka yaşayacağımız ülke yok. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşayacaksak hep birlikte karar vereceğiz.

“SEÇİM İÇİN BEKLENTİMİZ…”

*Henüz daha seçim yok. Bizim beklentimiz bu yıl seçim olmasıydı ama direniyorlar. Yönetemedikleri halde direniyorlar. Mayıs veya haziranda seçim olacak. Çok farklı bir seçim olacak bu seçim. Partilerin programları çok fazla tartışılmayacak; başkanlık sistem tartışılacak. Altılı masa dediğimiz bir çalışma var. Orada güçlendirilmiş parlamenter sistem halkın önüne konulacak. Daha önce en azından milletvekillerini siz seçiyordunuz, onlar bakan oluyordu.

“VALİ ‘BURANIN KRALI BENİM’ DİYOR…”

*Kocaeli’ye baktığımız zaman son yıllarda başkanlık sistemine kadar her dönem bir tane milletvekilimiz bakan olmuştu. Hangi partiden olursa olsun bir muhatabımız vardı ama şimdi muhatap da bulamıyoruz. Yönetim anlayışında da çatışmalar var. Vali ‘buranın kralı benim’ diyor, büyükşehir belediye başkanı ‘hayır benim’ diyor, AK Parti İl Başkanı ‘hayır kralı benim’ diyor. Bir çatışma var bu da topluma yansıyor. Çözülemediği için sorunlar büyüyor.

*Üniversitelerde eğitim sistemi çökmüş. Eğer sen iş yoksa o diplomayı vermemen gerekiyor. İşe başlıyor; bugünkü maaşlarla geçinemiyorlar. Üniversiteye gidiyor yurt yok. Fakir çocuğu burs alamıyor. Esnaflara baktığımız zaman bankalar vardı, şimdi bankalar çökmüş. Esnaf, tefeciden faizle para alır gibi bankalara öyle borçlanıyor öyle faizle para alıyor. Tamamkazanınca vergi ödeyelim onda sorun yok ama dolaylı vergi ödüyoruz; çok yüksek. Bu sistemi değiştirmek için hepimize sorumluluk düşüyor.

“BU İLKELERLE CUMHURBAŞKANI ADAYI SEÇECEĞİZ”

*Millet İttifakı olarak bir çalışma içerisindeyiz. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan alışkanlık oluştu. Millet artık lider istiyor. Kabadayı, mafya gibi hareketli bir lider istiyor ama kimse altılı masadan böyle bir lider beklemesin. Altılı masadaki cumhurbaşkanı adayı gelecek, neler uygulanacağı dair o altı tane lider imza altına alacaklar. Bu başkan da dürüst olacak; devletin kurumlarını bilen biri olacak. Bu ilkelerle cumhurbaşkanı adayı seçeceğiz.

“KİMSE SİZİN OYUNUZU ÇALAMAZ”

*Esnaf bakanlığını kuracağız. Sizin kendi bakanlığınız olacak. Onunla muhatap olacaksınız. Bir kısmınız başka yere, bir kısmınız başka yere bağlısınız. Resmen yetimsiniz. Çöken kurumları kurtartmamız gerekiyor. Devletin kurumlarını yeniden yapılandıracağız. Yeni kadrolar. Yeni kurallar yani kanunlara ihtiyacımız var. Ne olursa olsun bu gergin politikalardan kurtulmamız gerekiyor. Asla gergin politikalara izin vermeyin. Gelsin herkes düşüncelerini, politikalarını anlatsın. Kimse sizin oyunuzu çalamaz. Birbirlerini kötüleyen, hakaret edenlere de fırsat vermeyin. Siyasetçiyi millet yaratır, millet terbiye eder.

“EYT İÇİN 2023 HAZİRAN’A KADAR BEKLEYİN”

*EYT kangren olmuş bir olay, çözülmesi gerekiyor. EYT’liler kendilerini anlatmaya çalışıyor karşı grup da çift maaş gibi bir algı yaratmaya çalışıyor. Sadece maaş değil sosyal güvence anlamında da mağdurlar. Benim tahminim iktidar EYT ile ilgili seçim gelmeden bir düzenleme yapar, seçime öyle gider diye düşünüyorum ama tam düzenleme yapacağını düşünmüyorum. Yapmasa da bizim partinin, İYİ Parti’nin programında da var. İktidar olduğumuz gün meclise ilk gelecek kanunlardan birisi EYT olacak. Çözeceğiz. 2023 Haziran’a kadar bekleyin yapacak bir şey yok.

“KOCAELİ ÇOK FARKLI BİR KENT”

*Büyükşehir yasası yanlıştı; biz çok karşı geldik. Köylerin mahalleye dönüştürülmesi çok yanlıştı. Mahalleye dönüştürürseniz tarımı bitirirsiniz. O işin yanlış olduğunu anladılar; geri adım atmaya çalışıyorlar ama ranttan da vazgeçmiyorlar. Köylerin yerine belediyenin çökmesi, el koyması yanlıştı. O köylere destek olunması gerekiyordu. Köyleri koruma altına alsaydık çok farklı alanlara giderdi Kocaeli. Çünkü Kocaeli çok farklı bir kent. Kocaeli kimliksizleştirildi. Kocaeli’nin kimliği yok. Tarım kenti miyiz? Turizm kenti miyiz? Sanayi kenti miyiz? Belli değil. Burası bir Körfezse, sanayi varsa bana göre tarım da olmalı.

*Kandıra yolu üzerine çöp tesisini doğru bulmuyorum. Buna karşı geleceğiz. Burası bir turizm bölgesi.