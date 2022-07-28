Atakent Cihan Hastanesi’nden KOSTÜ Rektörü’ne ziyaret etti

Atakent Cihan Hastanesi Genel Müdürü Latif Sezgin ile Genel Müdür Yardımcısı Gültekin Görüm, kısa süre önce Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Muzaffer Elmas’a makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Atakent Cihan Hastanesi adına Rektör Muzaffer Elmas’a başarılar dileyen Latif Sezgin ve Gültekin Görüm, Kocaeli’nin sevilen iş insanlarından olan Atakent Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt’un hayırlı olsun dileklerini de kendilerine iletti.

YENİ BÖLÜMLERLE İLGİL İBİLGİLER VERİ

Büyüme süreci devam eden ve hekim kadrosuna dahil olan yeni hekimler ile gücüne güç katan Atakent Cihan Hastanesi hakkında bilgi veren Sezgin, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin ihtiyaç duyduğu alanlarda destekçileri olma sözü verdi. Gelişmeleri dikkatle dinleyen Rektör Muzaffer Elmas, üniversitenin olanakları ile yeni açılacak olan bölümler hakkında detaylı bilgiler aktararak konuklarına ziyaretleri için teşekkür etti.