Vadi İzmit’te 12 adet taşınmaz satışa çıkıyor

İzmit Belediyesi ve Bektaş inşaat ortaklığında inşa edilen ve mimarisiyle dikkatleri üzerine çeken Vadi İzmit Evleri’nde 5 daire ve 7 işyeri satışa çıkıyor. 12 adet taşınmaz 735.000,00 TL ila 6.500.000,00 TL arasındaki muhammen bedelleri üzerinden 18 Ağustos Perşembe günü yapılacak açık teklif usulü ihale ile satışa çıkacak.

BAŞVURU İÇİN SON TARİH 17 AĞUSTOS

18 Ağustos tarihinde gerçekleşecek olan ihaleye katılmak isteyen vatandaşlar en geç 17 Ağustos Çarşamba günü mesai bitimine kadar İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak İstimlak Birimine müracaat ederek ihale zarflarını teslim edebilecek.