Körfezli Trabzonlular ile İstanbul Gedik Üniversitesi protokol imzaladı

Dernek Başkanı Rasim Kırveli, “Üyelerimizin faydalanabileceği her türlü çalışmayı yapmaktan gurur duyuyoruz. Enerjimizi de derneğimize yaptığımız bu hizmetlerin verdiği gururdan alıyoruz. Dernek yönetimini alalı 1 yıl gibi bir zamanda birçok çalışmaya yönetimimiz ve üyelerimizle imza attık. Bir yenisine indirim protokolü olarak daha bugün İstanbul Gedik Üniversitesini temsilen tanıtım uzmanı çok değerli Oktay Özçelik Bey ile imzaladık. Derneğimize, % 10 ekstra indirim sözleşmesinden dolayı, ülkemizin önemli üniversitelerinden birisi olan İstanbul Gedik Üniversitesinde üyelerimizin çocukları faydalanması için yaptığımız girişimlere kayıtsız kalmayan İstanbul Gedik Üniversitesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.