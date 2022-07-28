28 Tem 2022 - 16:57- Gündem G: 28 Tem 2022 - 16:58

Körfezli Trabzonlular ile İstanbul Gedik Üniversitesi protokol imzaladı

Körfez’in aktif sivil toplum kuruluşları arasında yer alan Trabzon Köprübaşı Arpalı Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği, üyelerinin faydalanması için, İstanbul Gedik Üniversitesi ile indirim anlaşması imzaladı.
Körfezli Trabzonlular ile İstanbul Gedik Üniversitesi protokol imzaladı mask

Dernek Başkanı Rasim Kırveli, “Üyelerimizin faydalanabileceği her türlü çalışmayı yapmaktan gurur duyuyoruz. Enerjimizi de derneğimize yaptığımız bu hizmetlerin verdiği gururdan alıyoruz. Dernek yönetimini alalı 1 yıl gibi bir zamanda birçok çalışmaya yönetimimiz ve üyelerimizle imza attık. Bir yenisine indirim protokolü olarak daha bugün İstanbul Gedik Üniversitesini temsilen tanıtım uzmanı çok değerli Oktay Özçelik Bey ile imzaladık. Derneğimize, % 10 ekstra indirim sözleşmesinden dolayı, ülkemizin önemli üniversitelerinden birisi olan İstanbul Gedik Üniversitesinde üyelerimizin çocukları faydalanması için yaptığımız girişimlere kayıtsız kalmayan İstanbul Gedik Üniversitesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.
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28 Tem 2022 - 16:57 - Gündem

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