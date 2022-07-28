Dernek Başkanı Rasim Kırveli, “Üyelerimizin faydalanabileceği her türlü çalışmayı yapmaktan gurur duyuyoruz. Enerjimizi de derneğimize yaptığımız bu hizmetlerin verdiği gururdan alıyoruz. Dernek yönetimini alalı 1 yıl gibi bir zamanda birçok çalışmaya yönetimimiz ve üyelerimizle imza attık. Bir yenisine indirim protokolü olarak daha bugün İstanbul Gedik Üniversitesini temsilen tanıtım uzmanı çok değerli Oktay Özçelik Bey ile imzaladık. Derneğimize, % 10 ekstra indirim sözleşmesinden dolayı, ülkemizin önemli üniversitelerinden birisi olan İstanbul Gedik Üniversitesinde üyelerimizin çocukları faydalanması için yaptığımız girişimlere kayıtsız kalmayan İstanbul Gedik Üniversitesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.
28 Tem 2022 - 16:57- Gündem Güncelleme: 28 Tem 2022 - 16:58
Körfezli Trabzonlular ile İstanbul Gedik Üniversitesi protokol imzaladı
Körfez’in aktif sivil toplum kuruluşları arasında yer alan Trabzon Köprübaşı Arpalı Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği, üyelerinin faydalanması için, İstanbul Gedik Üniversitesi ile indirim anlaşması imzaladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.