Alınan bilgiye göre Gebze’de daha önce işlediği kasten yaralama, sürüde bulunan küçük veya büyük baş hayvan hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, basit yaralama, kastan yaralama ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermilerin satın alma ve taşıma veya bulundurma suçlarından tutuksuz yargılanan Y.İ. (34) hakkında yargılandığı mahkemece 15 yıl hapis cezası verildi. Kararın onanmasının ardından aranmaya başlanan Y.İ. Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ovacık Mahallesinde bulunan bir çiftlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Y.İ.’nin Gebze İlçe Jandarma Komutanlığında işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
28 Tem 2022 - 17:05- Asayiş Güncelleme: 28 Tem 2022 - 17:07
15 yıl hapis cezası ile aranıyordu, jandarmaya yakalandı
Gebze’de daha önce işlediği çeşitli suçlardan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan kişi jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.