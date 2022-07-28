28 Tem 2022 - 17:05- Asayiş G: 28 Tem 2022 - 17:07

15 yıl hapis cezası ile aranıyordu, jandarmaya yakalandı

Gebze’de daha önce işlediği çeşitli suçlardan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan kişi jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
15 yıl hapis cezası ile aranıyordu, jandarmaya yakalandı mask

Alınan bilgiye göre Gebze’de daha önce işlediği kasten yaralama, sürüde bulunan küçük veya büyük baş hayvan hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, basit yaralama, kastan yaralama ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermilerin satın alma ve taşıma veya bulundurma suçlarından tutuksuz yargılanan Y.İ. (34) hakkında yargılandığı mahkemece 15 yıl hapis cezası verildi. Kararın onanmasının ardından aranmaya başlanan Y.İ. Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ovacık Mahallesinde bulunan bir çiftlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Y.İ.’nin Gebze İlçe Jandarma Komutanlığında işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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28 Tem 2022 - 17:05 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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