İZGİM’de binlerce kadına Mikrokredi desteği sağlanıyor

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı, her yıl geleneksel olarak 18 Temmuz tarihinin “Mikro girişimci Kadınlar Günü” olarak kutlanmasının önemine değinerek sermaye desteği bulamayan dar gelirli kadınlara Mikrokredi desteği sağlıyor. 19 yılda iş fikri olan binlerce kadına, bugüne dek 1 milyar 350 milyon liralık Mikrokredi dağıtıldı. Mikrokredi desteği alan kadınlar aynı zamanda hem israfın önüne geçmiş oluyor hem de kendilerini geliştiriyorlar.

FAİZSİZ GERİ ÖDEMELİ

Mikrokredi Kocaeli İzmit Şubesi İzmit Kadın Girişimciler Merkezinde (İZGİM) faaliyet gösteriyor. Mikrokredi şubesi iş kurmak ya da işini geliştirmek isteyen kadınlara 1000 -15.000 lira arasında geri ödenmek üzere faizsiz şekilde kredi imkânı sağlıyor. Kendi işini kurmak ya da işini geliştirmek isteyen 5 kadın bir araya gelerek bu krediye başvurabiliyor.

MİKROKREDİ DESTEĞİ

Mikrokredi alan kadınların kredi tahsilatları için Mikrokredi şubesi saha görevlileri girişimcilere ziyaretlerde bulunarak bilgilendirmelerde bulunuyorlar. Dar gelirli kadınların kendi kendilerine gelir getirici faaliyetlerde bulunmasına olanak sağlayan Mikrokrediden faydalanmak isteyenlerin kredileri 3 günlük bir eğitim sonunda teminat ve kefalet gerektirmeden veriliyor.

KADINLARA DESTEK

Hizmet bedeli kredi miktarına göre yüzde 10, yüzde 15, yüzde 20 gibi oranlara göre değişiyor. Kocaeli’de bu zamana kadar 524 mikro girişimciye 4 milyon 271 bin 234 TL değerinde kredi verildi. Mikrokredi hakkında bilgi almak isteyen girişimci kadınlar İZGİM Kadın Girişimciler Merkezi’nde Mikrokredi şubesi yetkilisi ile görüşebilirler.