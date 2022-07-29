29 Tem 2022 - 16:00- Spor G: 29 Tem 2022 - 11:46

Takımda kaldılar
Takımda kaldılar mask

Kocaelispor’da Kızılcahamam kampına götürülen gençlerden 11’i şehre döndü. Takımda kalan futbolculardan geçen sezon da forma giyen Denizalp Özdemir’in yanı sıra sağ bek Yiğit Canguru, orta saha oyuncuları Ümitcan Ekşi, Hasan Bekil ve Anıl Emre Yılmaz, kanat forvetler Bedirhan Yıldız ve Yağız Gül ile santrfor Yusuf Efe Yaman.
# ile, Kocaelispor

29 Tem 2022 - 16:00 - Spor

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