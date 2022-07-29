29 Tem 2022 - 12:16- Gündem G: 29 Tem 2022 - 12:18

Kocaeli’de son 1 ayda 22 ihale iptal edildi!

Kocaeli’de ihalelerde teklif verilmemesi ya da yaklaşık maliyetin üzerinde teklif verilmesi nedeniyle Temmuz ayında 22 ihale iptal edildi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Kocaeli’de son 1 ayda 22 ihale iptal edildi! mask

Ülkede yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve enflasyon nedeniyle ihaleler teklif verilmemesi ya da yaklaşık maliyetin çok üzerinde teklif verilmesi nedeniyle iptal ediliyor. Kocaeli’te Temmuz ayında toplamda 22 ihale iptal edildi. 14 ihale teklif veren olmaması nedeniyle, 3 ihale yaklaşık maliyetin üzerinde teklif verilmesi nedeniyle, 5 ihale ise diğer sebeplerden dolayı iptal oldu.  Kurum ve belediyelerin yeniden ihaleye çıkıp çıkmayacağı ise henüz bilinmiyor.

TEKLİF VEREN OLMAMASI NEDENİYLE

İl Sağlık Müdürlüğü - Kocaeli Darıca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hizmet Binası Yapım İşi

İl Sağlık Müdürlüğü - Hizmet Binaları Tadilat ve Bakım Onarım İşi

İl Sağlık Müdürlüğü - 12 Aylık Renkli DopplerUsg Hizmeti Alımı İhalesi

Çayırova Belediyesi - Ruhsatsız Yapılar ile Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapıların Yıkılması İşi

Kandıra Belediyesi – Yıkım İşleri

Darıca Belediyesi – Oto Lastik Alımı İşi

Darıca Belediyesi - Emek Mahallesi Kapalı Pazar Yeri Yapım İşi

Körfez Belediyesi - Orhan Alimoğlu Parkı Yapım İşi

Gölcük Belediyesi - Çiftlik Spor Tesisi Depo, Örcün Sultan Hatun Konağı Hidrofor Ve Su Deposu ve Yazlık Ilıca Tesisleri Aile Odaları Tadilatı

Kartepe Belediyesi – Ketenciler Kültür Evi Yapım İşi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi - Hiper Bütünleşik Sistem Alımı

İzmit İnş.Eml. NATO E Milli Savunma Bakanlığı MSB Bağlıları - İzmit İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı Çevre Emniyet Duvarı, Beton Parke Yol, Büst, Fan-Coil, Tempest Sistemi Onarımı

Göl.Bk.Onr.İs.K.Lığı Milli Savunma Bakanlığı MSB Bağlıları - Serbest Tüketici Hakkı Kapsamında Elektrik Enerjisi Tedariki

Bakanlık- Gölcük Devlet Hastanesi

YAKLAŞIK MALİYETİN ÜZERİNDE TEKLİF

İzmit İnş.Eml. NATO E Milli Savunma Bakanlığı MSB Bağlıları - 101 GM Nolu Lojman Binası Genel Onarımı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi – Elektrik Enerjisi

Askeralma Bölge Başkanlığı-Kocaeli Milli Savunma Bakanlığı MSB Bağlıları - 2022 Yılı Kocaeli Asal BlgBşk lığı ve bağlısı İzmit, Körfez, Gölcük, As Ş Bşklıkları Personel Servis Araçları Kiralaması

DİĞER

Çayırova Belediyesi - Sokak Hayvanları Bakım Evi Ve Rehabilitasyon Merkezi Çevre Düzenlemesi Ve Muhtelif Parklarda Tamirat İşleri Yapılması İşi /  İlan, Teknik ve İdari Şartnamenin Dışında İhale Dokümanlarında Eksikliğin Fark Edilmesi

Kocaeli Gençlik Spor İl Müdürlüğü Gençlik Ve Spor İl Müdürlükleri Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü -  Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi 2022 Yılı Gıda Malzemesi Alımı / Mevcut tekliflerle işin tamamının gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı komisyonca karar verilmesi.

Cengiz Topel Hava Limanı Müdürlüğü - CCTV Sistemine Entegre Kamera İşi / Teknik Şartnamenin Uygun Olmaması Nedeniyle

Kocaeli Gençlik Spor İl Müdürlüğü - Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi 2022 Yılı Gıda Malzemesi Alımı / Teknik Şartnamenin Uygun Olmaması Nedeniyle

Gölcük Belediyesi - Şehit Kamuran Ablak Ortaokulu E-Sınav Merkezi Tadilatı / İhtiyacın Ortadan Kalkması Nedeniyle

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29 Tem 2022 - 12:16 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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