Kocaeli’de son 1 ayda 22 ihale iptal edildi!

Ülkede yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve enflasyon nedeniyle ihaleler teklif verilmemesi ya da yaklaşık maliyetin çok üzerinde teklif verilmesi nedeniyle iptal ediliyor. Kocaeli’te Temmuz ayında toplamda 22 ihale iptal edildi. 14 ihale teklif veren olmaması nedeniyle, 3 ihale yaklaşık maliyetin üzerinde teklif verilmesi nedeniyle, 5 ihale ise diğer sebeplerden dolayı iptal oldu. Kurum ve belediyelerin yeniden ihaleye çıkıp çıkmayacağı ise henüz bilinmiyor.
TEKLİF VEREN OLMAMASI NEDENİYLE
İl Sağlık Müdürlüğü - Kocaeli Darıca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hizmet Binası Yapım İşi
İl Sağlık Müdürlüğü - Hizmet Binaları Tadilat ve Bakım Onarım İşi
İl Sağlık Müdürlüğü - 12 Aylık Renkli DopplerUsg Hizmeti Alımı İhalesi
Çayırova Belediyesi - Ruhsatsız Yapılar ile Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapıların Yıkılması İşi
Kandıra Belediyesi – Yıkım İşleri
Darıca Belediyesi – Oto Lastik Alımı İşi
Darıca Belediyesi - Emek Mahallesi Kapalı Pazar Yeri Yapım İşi
Körfez Belediyesi - Orhan Alimoğlu Parkı Yapım İşi
Gölcük Belediyesi - Çiftlik Spor Tesisi Depo, Örcün Sultan Hatun Konağı Hidrofor Ve Su Deposu ve Yazlık Ilıca Tesisleri Aile Odaları Tadilatı
Kartepe Belediyesi – Ketenciler Kültür Evi Yapım İşi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi - Hiper Bütünleşik Sistem Alımı
İzmit İnş.Eml. NATO E Milli Savunma Bakanlığı MSB Bağlıları - İzmit İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı Çevre Emniyet Duvarı, Beton Parke Yol, Büst, Fan-Coil, Tempest Sistemi Onarımı
Göl.Bk.Onr.İs.K.Lığı Milli Savunma Bakanlığı MSB Bağlıları - Serbest Tüketici Hakkı Kapsamında Elektrik Enerjisi Tedariki
Bakanlık- Gölcük Devlet Hastanesi
YAKLAŞIK MALİYETİN ÜZERİNDE TEKLİF
İzmit İnş.Eml. NATO E Milli Savunma Bakanlığı MSB Bağlıları - 101 GM Nolu Lojman Binası Genel Onarımı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi – Elektrik Enerjisi
Askeralma Bölge Başkanlığı-Kocaeli Milli Savunma Bakanlığı MSB Bağlıları - 2022 Yılı Kocaeli Asal BlgBşk lığı ve bağlısı İzmit, Körfez, Gölcük, As Ş Bşklıkları Personel Servis Araçları Kiralaması
DİĞER
Çayırova Belediyesi - Sokak Hayvanları Bakım Evi Ve Rehabilitasyon Merkezi Çevre Düzenlemesi Ve Muhtelif Parklarda Tamirat İşleri Yapılması İşi / İlan, Teknik ve İdari Şartnamenin Dışında İhale Dokümanlarında Eksikliğin Fark Edilmesi
Kocaeli Gençlik Spor İl Müdürlüğü Gençlik Ve Spor İl Müdürlükleri Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü - Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi 2022 Yılı Gıda Malzemesi Alımı / Mevcut tekliflerle işin tamamının gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı komisyonca karar verilmesi.
Cengiz Topel Hava Limanı Müdürlüğü - CCTV Sistemine Entegre Kamera İşi / Teknik Şartnamenin Uygun Olmaması Nedeniyle
Kocaeli Gençlik Spor İl Müdürlüğü - Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi 2022 Yılı Gıda Malzemesi Alımı / Teknik Şartnamenin Uygun Olmaması Nedeniyle
Gölcük Belediyesi - Şehit Kamuran Ablak Ortaokulu E-Sınav Merkezi Tadilatı / İhtiyacın Ortadan Kalkması Nedeniyle
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.