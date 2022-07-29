Alınan bilgiye göre Derince Dumlupınar Mahallesi Irmak Sokak adresinde ikamet eden 82 yaşındaki Ali Demir, evde kendini doğalgaz borusuna asarak intihar etmek istedi. Evdeki çocuklarının müdahalesi sonucu ipten indirilen Demir için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen Demir kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis ekiplerince evde yapılan inceleme işlemlerinin ardından Ali Demir’in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. 82 yaşındaki Ali Demir’in bir süredir psikolojik sorunları olduğu ve bu nedenle intihar ettiği öne sürülürken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
29 Tem 2022 - 12:55- Asayiş Güncelleme: 29 Tem 2022 - 13:07
Derince'de intihar! Doğalgaz borusuna asılı halde bulundu
Derince Dumlupınar Mahallesinde ikamet eden ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 82 yaşındaki Ali Demir, evde kendini doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.