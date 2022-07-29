Derince'de intihar! Doğalgaz borusuna asılı halde bulundu

Alınan bilgiye göre Derince Dumlupınar Mahallesi Irmak Sokak adresinde ikamet eden 82 yaşındaki Ali Demir, evde kendini doğalgaz borusuna asarak intihar etmek istedi. Evdeki çocuklarının müdahalesi sonucu ipten indirilen Demir için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen Demir kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis ekiplerince evde yapılan inceleme işlemlerinin ardından Ali Demir’in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. 82 yaşındaki Ali Demir’in bir süredir psikolojik sorunları olduğu ve bu nedenle intihar ettiği öne sürülürken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.