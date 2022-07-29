Wolsvagen Polo Özellikleri ve İncelemesi

Polo, uzun yıllardır Volkswagen markasının en başarılı üyelerinden bir tanesi. Küçük bir B sınıfı hatchback olarak bilinen Polo, yeni modelinde daha büyük ölçüleri ile dikkat çekiyor. Volkswagen Polo’nun eski nesillerinden alışkın olduğumunuz giriş seviyesi Impression, orta seviye Life ve üst paket olan Style olmak üzere üç farklı paket seçeneği mevcut. Yeni Wolsvagen Polo özellikleri ve tasarımı ile markanın diğer modelleriyle aynı çizgileri taşıyor. Yenilenen Polo’nun altıncı nesli yollarda ve bu haliyle Golf’e daha önce hiç olmadığı kadar yakın gözüküyor. Bu durumda değişen ölçüleriyle büyüyen ebatlarının da payı büyük. Araç geçirdiği büyük değişimden sonra oldukça farklı gözüküyor ama özünde klasik Polo yatmaya devam ediyor. Volkswagen Polo ve daha pek çok aracı CARVAK güvencesi ile satın alabilir, şirketin sunduğu 15 aya varan garanti, sigorta ve kasko avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Volkswagen Polo Dış Tasarımı

Wolsvagen Polo, markanın büyük modelleri olan Passat, Golf ve Tiguan’da kullanılan MQB platformuna dayalı olarak geliştirilen MQB A0 platformuna sahip. Aracın büyümesini sağlayan en büyük etmen de bu. Aracın ön kısmında IQ. LIGHT-LED farlar bulunuyor. Farların uzantısı Polo’nun radyatör ızgarasında yer alan LED şerit ile bir bütün oluşturuyor. IQ. LIGHT-LED arka tarafın aydınlatmalarında da yer alıyor. İki parçalı arka aydınlatmaların bir kısmı bagaj kapağı üzerinde konumlanmış. Polo değişen yüzü ve daha keskin hatlarıyla daha önce hiç olmadığı kadar dinamik gözüküyor.

Volkswagen Polo İç Tasarımı

Yeni Wolsvagen Polo ölçüleri sayesinde en geniş iç alana sahip Polo olma özelliğini taşıyor. 4053 mm uzunluğa, 1751 mm genişliğe, 1446 mm yüksekliğe ve 2552 mm aks mesafesine sahip araç yolcular için ferah bir iç alan sunuyor. Bunun bir göstergesi de bagaj hacminde. Yeni Wolsvagen Polo bagaj hacmi 351 litre. Polo’nun içerisinde dikkati çeken bir diğer nokta ise teknolojik özellikleri. 6.5 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekranı Apple CarPlay ve Android Auto özelliklerini destekliyor. Araçta kablosuz şarj seçeneği de bulunuyor. Aracın gösterge paneli ise Volkswagen’in yeni modellerinde görmüş olduğumuz 10,25 inç büyüklüğündeki Active Info Display.

Volkswagen Polo Motor Özellikleri

“Wolsvagen Polo hangi motoru kullanıyor?” sorusu da aracın lansmanı ile birlikte sık sorulan sorular arasında yer alıyor. Volkswagen Polo teknik özellikleri oldukça tatmin edici iki farklı motor seçeneğine sahip. 1,0 lt MPI 80 PS, 3700 - 3900 devirde 93 Nm tork, 6300 devirde 80 beygir güç üretiyor. Bu motor seçeneği sadece aracın Impression paketinde bulunuyor. 1,0 lt TSI 95 PS ise 5500 devirde 95 beygir güç ve 1600 - 3500 devir arası 175 Nm tork değerine sahip. Bu motor seçeneğinde kullanıcılara 5 ileri manuel ve 7 ileri otomatik vites seçeneği sunuluyor.

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2. el araç alım satım işlemlerinde güveni sağlamak ne yazık ki her zaman mümkün olmuyor. Bu nedenle de kendini dünyaya kanıtlamış bir aracı üzerinden işlemleri tamamlamak her zaman çok daha doğru seçimler yapmaya yardımcı oluyor. Dünya genelinde 2. el araç alım satım süreçlerinde verdiği güven ve şeffaflık ile dikkatleri üzerine çeken KAVAK, artık Türkiye’de hizmet veriyor. CARVAK adıyla Türkiye faaliyetlerine başlayan firmanın 18 ekspertiz noktası ve mağazası bulunuyor. İstanbul’da faaliyette olan aylık 2000 araç kapasiteli yenileme merkezi ile 2. El araçları sıfır standartlarında yenileyen CARVAK aynı zamanda yapay zekâ destekli ekspertiz süreci ile araç alım satım süreçlerinde aranılan şeffaflığın adresi olmayı başarıyor. 2025 yılı hedefi Orta Doğu, Afrika ve Doğu Avrupa’nın en büyük ikinci el otomotiv şirketi olmak olarak açıklayan CARVAK’ın sahip olduğu güçlü partnerleri bu konudaki ciddiyetinin bir göstergesi oluyor. Dünya genelinde Softbank, Greenoaks, DST Globak gibi finans devleri ile iş birliği yapan şirket ülkemizde de Garanti Bankası, İş Bankası, TEB, Yapı Kredi gibi isimlerle iş birliği yapıyor.