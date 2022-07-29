A.Ege Önder Avrupa Üçüncüsü

Başkan Aygün, Polonya’da düzenlenen Modern Pentatlon U 17 – U 19 Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü olan Kocaeli Yüzme Kulübü sporcusu A. Ege Önder’i tebrik etti

AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

5-15 Temmuz tarihleri arasında Polonya’da düzenlenen Modern Pentatlon U 17 – U 19 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele veren Kocaeli Yüzme Kulübü sporcusu A. Ege Önder, partneri Eda Özrodoplu ile birlikte çıktığı mix bayrak yarışında Avrupa üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı. Elde ettiği üçüncülükle ülkemize çok önemli bir bronz madalya kazandıran A. Ege Önder, beraberinde annesi Hande Önder, kulüp başkanı Işıl Bozca ve antrenörü Sabri Bozca ile birlikte Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ü ziyaret etti.

TESİSLEŞME HAMLESİ

Geçtiğimiz yıl U15 kategorisinde Avrupa ve Dünya Şampiyonluğunu ülkemize kazandıran A. Ege Önder’in U 17 yaş grubunda elde ettiği Avrupa üçüncülüğü kentimiz açısından da önemli bir gurur kaynağı oldu. A. Ege Önder’i başarısından dolayı tebrik eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Çocuklarımız ve gençlerimizi önemsiyor, onların geleceği için yoğun bir gayretle çalışıyoruz. İnşa ettiğimiz tesisler ve projelerimizle tek gayemiz çocuklarımızın gelişimine katkı sunmak. İlçemizde tesis sayımlarımızın artmasıyla başarımızın da aynı oranda yükseleceğine inanıyorum” dedi.