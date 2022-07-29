Folklorculardan başkan Aygün’e teşekkür

Kocaeli Ezgim Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği mensupları Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ü ziyaret etti. 22-24 Temmuz tarihleri arasında Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde düzenlenen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Gençler Türkiye Şampiyonası'nda kentimizi başarıyla temsil eden Kocaeli Ezgim Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği mensupları, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar’a desteklerinden dolayı teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Organizasyonda kentimizi başarıyla temsil eden folklorcuları kutlayan Başkan Aygün, “Folklor ekibimizin yarışmalarda elde ettiği başarıları görmek bizleri mutlu ediyor. Kendilerini kutluyor, bundan sonraki çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.