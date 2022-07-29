29 Tem 2022 - 13:45- Spor G: 29 Tem 2022 - 13:46

Folklorculardan başkan Aygün’e teşekkür
Folklorculardan başkan Aygün’e teşekkür mask

Kocaeli Ezgim Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği mensupları Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ü ziyaret etti. 22-24 Temmuz tarihleri arasında Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde düzenlenen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Gençler Türkiye Şampiyonası'nda kentimizi başarıyla temsil eden Kocaeli Ezgim Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği mensupları, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar’a desteklerinden dolayı teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Organizasyonda kentimizi başarıyla temsil eden folklorcuları kutlayan Başkan Aygün, “Folklor ekibimizin yarışmalarda elde ettiği başarıları görmek bizleri mutlu ediyor. Kendilerini kutluyor, bundan sonraki çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.
# başkanı, eğitim

29 Tem 2022 - 13:45 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.928.453 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Brisa’nın dağda rakibi yok mask
Brisa’nın dağda rakibi yok
Ücretsiz bisiklet eğitimi ilgi görüyor mask
Ücretsiz bisiklet eğitimi ilgi görüyor
A.Ege Önder Avrupa Üçüncüsü mask
A.Ege Önder Avrupa Üçüncüsü
Folklorculardan başkan Aygün’e teşekkür mask
Folklorculardan başkan Aygün’e teşekkür
Kocaelispor-Adıyamanspor mask
Kocaelispor-Adıyamanspor
Yuvacıkspor sağlam GELİYOR! mask
Yuvacıkspor sağlam GELİYOR!
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL