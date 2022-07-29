Brisa’nın dağda rakibi yok

Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet takviminde yer alan Yalova-Altınova Belediyesi Dağ Bisiklet Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Brisa Spor Kulübü farklılığı ortaya çıktı. Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet takviminde yer alan Yalova-Altınova Belediyesi Dağ Bisiklet Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın ev sahipliğinde 3 gün süren şampiyonada sporcular kıyasıya mücadele etti. Altınova Belediyesi Kent Ormanı’nda gerçekleştirilen dereceye giren sporculara ödüllerini Başkan Dr. Metin Oral ve protokol üyeleri tarafından verildi.

DERECEYE GİREN SPORCULAR VE KULÜPLERİ

Elite Men Kategorisinde birinciliği Emre Yavuz (Brisa Spor Kulübü Derneği), ikinciliği Süleyman Sefa Temel (Brisa Spor Derneği), üçüncülüğü Furkan Akcam (Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Derneği) kazandı. U23 Erkek Kategorisinde; birinciliği Süleyman Sefa Temel (Brisa Spor Kulübü Derneği), ikinciliği Furkan Akcam ( Brisa Spor Kulübü Derneği), üçüncülüğü Samet Bulut (Spor Toto Spor Kulübü Derneği) kazandı. U23 Kadın Kategorisinde; birinciliği Azize Bekar (Karaman Duru Bulgur Performans Gençlik Ve Spor), ikinciliği Helin Altekin (Ege Pedal Spor Kulübü Derneği), üçüncülüğü Pelin Altekin (Ege Pedal Spor Kulübü Derneği) kazandı. Elite

WOMEN DİKKAT ÇEKTİ

Women Kategorisinde; birinciliği Azize Bekar (Karaman Duru Bulgur Performans Gençlik Ve Spor), ikinciliği Semra Yetiş (ferdi sporcu), üçüncülüğü Asuman Burcu Balcı (Karaman Ekstrem Bisiklet Ve Doğa Sporları Gençlik) kazandı. JuniorWomen Kategorisinde; birinciliği Funda Taşkın (Torku Şeker Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği), ikinciliği Ekin Ereke (Büyükçekmece Belediye Spor Kulübü Derneği), üçüncülüğü Fatmanur Doğan (Torku Şeker Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği) kazandı. Junior Men kategorisinde; birinciliği Emre Yuca (Konya Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü), ikinciliği Anıl Tuna Sözer (Brisa Spor Kulübü Derneği) ve üçüncülüğü Halil Nezir (İzmir Gençlik Merkezleri Gençlik Ve Spor Kulübü) kazandı.