29 Tem 2022 - 13:46- Spor G: 29 Tem 2022 - 13:47

Ücretsiz bisiklet eğitimi ilgi görüyor
Ücretsiz bisiklet eğitimi ilgi görüyor mask
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bisiklet Eğitim Pisti çalışması kapsamında yaz eğitimleri devam ediyor. İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, öğrencilerin yaz dönemini spor ile geçirmesi adına çalışmalarına devam ediyor. Yaz eğitimlerine hız veren ekipler, bisiklet kullanmayı bilmeyen ya da geliştirmek isteyen çocuklar için bisiklet eğitimi veriyor. Dersler hafta içi 09.00 – 16.00 saatleri arasında Yahya Kaptan Mahallesi’nde yer alan Bisiklet Eğitim Pistinde ücretsiz olarak veriliyor. Çocuklarını özel hazırlanmış ortamda güvenli bir şekilde Bisiklet Eğitim Pistine emanet eden aileler verilen hizmetten dolayı İzmit Belediyesine teşekkür etti.
# bir, ile, eğitim, İzmit belediyesi

29 Tem 2022 - 13:46 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.928.453 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Brisa’nın dağda rakibi yok mask
Brisa’nın dağda rakibi yok
Ücretsiz bisiklet eğitimi ilgi görüyor mask
Ücretsiz bisiklet eğitimi ilgi görüyor
A.Ege Önder Avrupa Üçüncüsü mask
A.Ege Önder Avrupa Üçüncüsü
Folklorculardan başkan Aygün’e teşekkür mask
Folklorculardan başkan Aygün’e teşekkür
Kocaelispor-Adıyamanspor mask
Kocaelispor-Adıyamanspor
Yuvacıkspor sağlam GELİYOR! mask
Yuvacıkspor sağlam GELİYOR!
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL