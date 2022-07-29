İSU, suyun kalitesini artırmak için başlattığı çalışmaları kırsala taşıdı

İzmit’in 3 kırsal mahallesinde kaliteli ve sağlıklı altyapı hattı için başlatılan çalışmalara hız verildi. . Eseler Mahallesi, Çubuklubala ve Gökçeören mahallelerinde devam eden altyapı çalışmaları kapsamında 16 bin 721 metre uzunluğunda içme suyu hattı ile birlikte 3 bin 100 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştirilecek

3 MAHALLEDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Kocaeli’nin her karışında altyapı yatırımları ve üstyapı çalışmaları gerçekleştiren İSU Genel Müdürlüğü kırsal mahallelerde de çalışmalarını sürdürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği yatırımlar ile birlikte cazibe merkezlerine dönüşen kırsal alanlarda, kullanım ömrünü dolduran altyapı hatları ve son yıllarda tersine göç ile yaşanan nüfus artışıyla altyapı hatlarında yaşanabilecek problemleri gidermek için yeni altyapı yatırımları gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda İzmit ilçesinde bulunan Eseler Mahallesi, Çubuklubala ve Gökçeören Mahallelerinde altyapı hatları yenileniyor.

YENİ İÇMESUYU VE KANALİZASYON HATTI

İzmit ilçesi Eseler Mahallesinde altyapı çalışmalarını sürdüren İSU Genel Müdürlüğü, içmesuyu hatlarını ve kanalizasyon hatlarını baştan aşağı yeniliyor. Toplamda 10 bin 872 metre uzunluğunda içmesuyu hattı yenilenecek olan çalışmalarda ayrıca 3 bin 100 metre uzunluğunda yeni kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştirilecek. Çubuklubala Mahallesinde gerçekleştirilen altyapı çalışmaları kapsamında 1500 metre yeni içmesuyu hattı yapıldı. Toplamda 3 bin 125 metre uzunluğunda içmesuyu yapılacak bölgede çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca Gökçeören Mahallesinde devam eden çalışmalar kapsamında da 2 bin 326 metre uzunluğunda içmesuyu hattı imalatı yapılacak. Çalışmaların devam ettiği bölgede şuana kadar 110 mm çapında pvc borular kullanılarak 150 metre uzunluğunda altyapı hattı yenilendi.

KALİTELİ VE SAĞLIKLI ALTYAPI

Altyapı çalışmalarının devam ettiği bölgede ayrıca yatırım programı kapsamında Şahinler Mahallesinde 5 bin 593 metre uzunluğunda isale hattı ile birlikte 2 bin 422 metre uzunluğunda şebeke hattı imalatı yapılacak. Kırsal mahallelerde devam eden altyapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte bölge halkı kaliteli ve sağlıklı altyapıya kavuşacak.