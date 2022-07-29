Işık’tan Atakent Cihan Hastanesine ziyaret

Bir süre önce Atakent Sağlık Grubu tarafından devralınan Atakent Cihan Hastanesine ziyaretler sürüyor. Grubun son sağlık kuruluşu olarak Kocaeli’de varlığını güçlendiren hastaneye hayırlı olsun ziyaretinde bulunan AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Kocaeli iş insanlarından olan ve Atakent Sağlık Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Kemalettin Akkurt’u makamında ziyaret etti.

HASTALARIN KONFORU

Kaliteli sağlık hizmeti sunumu ile hasta memnuniyeti sağlama konusunda özenli ve dikkatli olduklarını belirten Atakent Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt, gerçekleştirdikleri faaliyetlerde hastaların konforu ve memnuniyetini odağa alarak hizmet standartlarını belirlediklerini, böylelikle başarılı bir sağlık yönetimi sürecine ulaştıklarını ifade etti.

KOCAELİ İÇİN ÖNEMLİ BİR DEĞER

Akkurt’un yatırımını yaptığı Atakent Sağlık Grubu ile birlikte diğer faaliyetleri hakkında da bilgi alan AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi. Atakent Cihan Hastanesi’nin geldiği nokta itibari ile Kocaeli’de önemli bir değer olarak öne çıktığını bildiren Işık, Akkurt’a başarılar dileyerek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Görüşmenin sonunda Kemalettin Akkurt, nazik ziyareti için Fikri Işık’a teşekkür eti.